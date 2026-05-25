Chiriquí Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 10:47

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo y cuáles son las provincias participantes?

El tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026, se llevara a cabo el martes 26 de mayo correspondiente a la región 3.

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo? 

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo? 

@mefpma
María Hernández
Por María Hernández

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo de 2026.

La actividad corresponde a la Región 3, integrada por las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

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