Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo y cuáles son las provincias participantes?

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el tercer sorteo? @mefpma

Por María Hernández La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo de 2026.

La actividad corresponde a la Región 3, integrada por las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

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