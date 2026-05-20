Lotería Fiscal regional: ¿Cuándo y dónde será el segundo sorteo?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recuerda la realización del segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de la primera jornada desarrollada en Los Andes Mall correspondiente a la región de Panamá.

Puede ver: Lista de ganadores del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal

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La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI), busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la práctica de solicitar facturas fiscales en cada compra o servicio.

Las autoridades recordaron que cada región contará con premios que incluyen montos de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000 para los participantes seleccionados durante los sorteos.

El MEF destacó que la participación ciudadana ha sido positiva y reiteró la importancia de cumplir correctamente con los requisitos establecidos para evitar descalificaciones durante el proceso.

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal

Jueves 21 de mayo