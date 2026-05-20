Lotería Fiscal Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 11:38

Lotería Fiscal regional: ¿Cuándo y dónde será el segundo sorteo?

Luego del primer sorteo realizado en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas reitera las fechas que siguen de la Lotería Fiscal.

Lotería Fiscal del 21 de mayo en Panamá. 

Lotería Fiscal del 21 de mayo en Panamá. 

@mefpma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recuerda la realización del segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de la primera jornada desarrollada en Los Andes Mall correspondiente a la región de Panamá.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI), busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la práctica de solicitar facturas fiscales en cada compra o servicio.

Las autoridades recordaron que cada región contará con premios que incluyen montos de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000 para los participantes seleccionados durante los sorteos.

El MEF destacó que la participación ciudadana ha sido positiva y reiteró la importancia de cumplir correctamente con los requisitos establecidos para evitar descalificaciones durante el proceso.

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal

Jueves 21 de mayo

  • Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién
  • Lugar: Westland Premium Outlets

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