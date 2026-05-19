Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 17:02

IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo este viernes

El IMA invita a todos los residentes del sector a asistir y recuerda como requisito portar su cédula de identidad

IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo.

IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 22 de mayo se llevará a cabo la inauguración de la nueva Tienda del Pueblo, ubicada en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en Panamá Norte.

El establecimiento abrirá sus puertas al público a partir de las 7:00 a.m. La institución invita a todos los residentes del sector a asistir y recuerda como requisitos indispensables portar su cédula de identidad personal y llevar sus propias bolsas reutilizables.

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