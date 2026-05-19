IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo este viernes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que este viernes 22 de mayo se llevará a cabo la inauguración de la nueva Tienda del Pueblo, ubicada en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en Panamá Norte.

El establecimiento abrirá sus puertas al público a partir de las 7:00 a.m. La institución invita a todos los residentes del sector a asistir y recuerda como requisitos indispensables portar su cédula de identidad personal y llevar sus propias bolsas reutilizables.