IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo este viernes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 22 de mayo se llevará a cabo la inauguración de la nueva Tienda del Pueblo, ubicada en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en Panamá Norte.
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¡Panamá Norte, llegó el momento!— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 19, 2026
Este viernes 22 de mayo es la gran inauguración de la Tienda del Pueblo en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz.
7:00 a.m.
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