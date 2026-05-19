Sobreviviente de cáncer lidera red de apoyo para pacientes del Oncológico

Lo que comenzó como una experiencia personal marcada por la lucha contra el cáncer, hoy se ha convertido en una red solidaria que brinda esperanza y apoyo a cientos de pacientes en Panamá. Josuet Jiménez, sobreviviente de cáncer, creó el proyecto “ Tu Samaritano” como una forma de agradecer la oportunidad de haber superado la enfermedad y ayudar a quienes actualmente atraviesan ese difícil proceso.
La iniciativa ofrece traslados gratuitos a pacientes con cáncer hacia el Instituto Oncológico Nacional y otros centros hospitalarios del país. Desde diciembre del año pasado, el grupo ha realizado más de 300 viajes gracias al apoyo de alrededor de 144 samaritanos, voluntarios que ponen sus vehículos y tiempo a disposición de quienes necesitan movilizarse para recibir atención médica.
De pacientes de cáncer a voluntarios, la historia de “Tu Samaritano”
El proyecto está conformado no solo por sobrevivientes de cáncer, sino también por personas que han tenido familiares afectados o que han sufrido pérdidas a causa de esta enfermedad. “Tu Samaritano nace desde el agradecimiento y el deseo de ayudar”, expresó Jiménez, quien actualmente se encuentra libre de cáncer y dedica parte de su tiempo a coordinar esta red de apoyo.
Además, hizo un llamado a más personas para sumarse a la iniciativa, aclarando que no es necesario ser taxista ni pertenecer a una empresa de transporte, sino contar con un vehículo y disposición para ayudar.
La organización busca continuar creciendo para apoyar a más pacientes que diariamente enfrentan dificultades para trasladarse a sus tratamientos médicos.