Ministerio de Cultura evalúa restauración de la banda presidencial de Belisario Porras

El Centro Nacional de Restauración de Monumentos y Obras Artísticas, adscrito a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (MiCultura), realiza una evaluación técnica y documental de la banda presidencial del expresidente Belisario Porras, pieza que actualmente es custodiada por el Tribunal Electoral de Panamá.

Esta jornada forma parte de las investigaciones vinculadas al proceso de restauración de la banda presidencial, considerada una pieza de alto valor histórico y simbólico para la memoria republicana del país. Durante la inspección, el equipo técnico desarrolló procesos de documentación detallada que incluyeron registro fotográfico, toma de medidas, análisis de materiales y evaluación del estado actual de conservación.

Estas acciones permitirán ampliar el estudio comparativo sobre las técnicas de confección, sistemas constructivos y elementos simbólicos presentes en las bandas presidenciales panameñas. Asimismo, se avanza en la búsqueda y localización de otras bandas de exmandatarios, con el propósito de ampliar el registro patrimonial y fortalecer el estudio integral de estas piezas.

Por su parte, MiCultura destacó que este tipo de evaluaciones científicas contribuye a generar información especializada para futuras intervenciones de restauración y conservación, garantizando la protección adecuada de bienes históricos de relevancia nacional.

Finalmente, el equipo de investigadores agradeció al Tribunal Electoral por facilitar el acceso y brindar el acompañamiento institucional necesario para el desarrollo de esta investigación técnica.