MIDES confirma digitalización de pagos del programa Padrino Empresario

Beneficiarios del programa Padrino Empresario del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) recibieron, por primera vez, el pago de sus becas de forma 100% digital. Este hito representa un paso innovador para la institución, que deja atrás la emisión de cheques físicos para implementar los pagos electrónicos.

Antes de la implementación del nuevo sistema, los estudiantes recibieron una capacitación por parte del Banco Nacional de Panamá sobre el uso adecuado de la plataforma digital. Durante la inducción, se les brindaron herramientas de educación financiera y orientación para administrar de manera segura los incentivos económicos que reciben, promoviendo además el uso responsable de los servicios bancarios.

Padrino Empresario combate la deserción escolar

En 23 meses de gestión, este programa ha beneficiado a 873 estudiantes con pasantías laborales, gracias al respaldo de 112 empresas privadas que han brindado a los jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia en el mercado laboral.

Durante este periodo, el MIDES ha desembolsado en concepto de becas la suma de B/. 1,200,930.00, permitiendo que los participantes continúen sus estudios escolares mientras adquieren competencias profesionales.

Con 39 años de trayectoria, el programa Padrino Empresario ha impactado la vida de más de 30,000 adolescentes en todo el país, con una inversión acumulada que supera los B/. 15 millones en becas.