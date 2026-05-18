Martín Torrijos lamenta accidente que involucra simpatizantes de su nuevo partido

Una víctima fatal y más de 40 personas heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido este domingo en el sector de Platanal, en Río Hato, provincia de Coclé. De acuerdo con los primeros informes, los ocupantes del vehículo viajaban de regreso hacia la provincia de Bocas del Toro

Hacían el viaje de retorno a sus hogares luego de participar en el lanzamiento de la nueva organización política UNE, encabezada por el expresidente de la República, Martín Torrijos.

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Tras conocerse el hecho, Torrijos emitió un pronunciamiento oficial lamentando profundamente lo sucedido y expresando sus condolencias a los familiares de la víctima fatal.

Martín Torrijos lamenta accidente en Río Hato

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta tarde, en el que se vieron involucrados amigos que regresaban a sus hogares luego de participar en nuestro encuentro”, expresó el exmandatario en el comunicado. Asimismo, señaló que mantiene comunicación con las autoridades y personal médico para garantizar la atención de los afectados.

“Mis pensamientos están con cada una de las personas afectadas y sus familias, y estaré dándole seguimiento a este caso personalmente”, agregó.

Equipos de emergencia y unidades de los estamentos de seguridad se trasladaron al lugar para atender a los heridos, varios de los cuales fueron llevados a distintos centros hospitalarios.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.