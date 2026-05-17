Panamá Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 08:42

Pago de 120 a los 65 2026: conoce cuándo depositan por Tarjeta Clave Social

El MIDES confirmó la fecha del segundo pago 2026 de 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN. Consulta cuándo depositan.

Pago de 120 a los 65 2026  por MIDES

Pago de 120 a los 65 2026  por MIDES

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que benefician a miles de panameños en todo el país.

Entre los programas incluidos en el cronograma están 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN, cuyos beneficiarios recibirán el segundo pago del año mediante la Tarjeta Clave Social.

Segundo pago 2026 del MIDES: fechas confirmadas

De acuerdo con el calendario oficial, el segundo desembolso de 2026 se realizará del 1 al 12 de junio de 2026 para los beneficiarios activos dentro del sistema.

MIDES- pago - 120 a los 65

Este pago se efectuará a través de la Tarjeta Clave Social, mecanismo utilizado por el MIDES para acreditar los fondos correspondientes a los programas sociales.

Programas incluidos en el pago

  • 120 a los 65
  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • SENAPAN

El MIDES recordó que los beneficiarios deben mantenerse activos y cumplir con los requisitos establecidos para recibir los desembolsos correspondientes dentro del calendario oficial de pagos.

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