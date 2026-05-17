Pago de 120 a los 65 2026: conoce cuándo depositan por Tarjeta Clave Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que benefician a miles de panameños en todo el país.
Entre los programas incluidos en el cronograma están 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN, cuyos beneficiarios recibirán el segundo pago del año mediante la Tarjeta Clave Social.
Segundo pago 2026 del MIDES: fechas confirmadas
De acuerdo con el calendario oficial, el segundo desembolso de 2026 se realizará del 1 al 12 de junio de 2026 para los beneficiarios activos dentro del sistema.
Este pago se efectuará a través de la Tarjeta Clave Social, mecanismo utilizado por el MIDES para acreditar los fondos correspondientes a los programas sociales.
Programas incluidos en el pago
- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián
- SENAPAN
El MIDES recordó que los beneficiarios deben mantenerse activos y cumplir con los requisitos establecidos para recibir los desembolsos correspondientes dentro del calendario oficial de pagos.