Pago de 120 a los 65 2026: conoce cuándo depositan por Tarjeta Clave Social

Pago de 120 a los 65 2026 por MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que benefician a miles de panameños en todo el país.

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Entre los programas incluidos en el cronograma están 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN, cuyos beneficiarios recibirán el segundo pago del año mediante la Tarjeta Clave Social.

Segundo pago 2026 del MIDES: fechas confirmadas

De acuerdo con el calendario oficial, el segundo desembolso de 2026 se realizará del 1 al 12 de junio de 2026 para los beneficiarios activos dentro del sistema.

MIDES- pago - 120 a los 65 @MIDES

Este pago se efectuará a través de la Tarjeta Clave Social, mecanismo utilizado por el MIDES para acreditar los fondos correspondientes a los programas sociales.

Programas incluidos en el pago

120 a los 65

Red de Oportunidades

Ángel Guardián

SENAPAN

El MIDES recordó que los beneficiarios deben mantenerse activos y cumplir con los requisitos establecidos para recibir los desembolsos correspondientes dentro del calendario oficial de pagos.