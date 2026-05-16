Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 13:04

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 18 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

  • Almirante: Almirante Miraflores, Barrio Francés, Barriada Guaymí, Valle del Riscó de Agua Arriba, Cauchero Nance de Risco Abajo y Culubre.
  • Chiriquí Grande: Punta Peña, Chiriquí Arriba, Rambala y Miramar.
  • Isla Colón: corregimiento de Bocas del Toro.

Provincia de Chiriquí

  • Agencia regional de Barú: Puerto Armuelles y Progreso.
  • Bugaba: Renacimiento y Bugaba
  • Distrito de Tolé: Bella Vista, Cerro Viejo, El Cristo, Justo Fidel Palacios, Quebrada de Piedra, Bertilo Mejía, Tolé, Potrero de Caña y El Nancito.

Provincia de Panamá

  • Pueblo Nuevo
  • Don Bosco

Provincia de Veraguas

  • Las Palmas: Las Palmas cabecera, Lola Garnadera y Corozal.
  • Santiago: Santiago, Urracá, Canto del Llano y Los Algarrobos.
  • Mariato: todos los corregimientos

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kankintú
En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del sábado 16 de mayo

Concurso General de Becas 2026: IFARHU continúa recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del viernes 15 de mayo

Recomendadas

Más Noticias