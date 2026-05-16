Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo. IFARHU

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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