El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 18 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo
Provincia de Bocas del Toro
- Almirante: Almirante Miraflores, Barrio Francés, Barriada Guaymí, Valle del Riscó de Agua Arriba, Cauchero Nance de Risco Abajo y Culubre.
- Chiriquí Grande: Punta Peña, Chiriquí Arriba, Rambala y Miramar.
- Isla Colón: corregimiento de Bocas del Toro.
Provincia de Chiriquí
- Agencia regional de Barú: Puerto Armuelles y Progreso.
- Bugaba: Renacimiento y Bugaba
- Distrito de Tolé: Bella Vista, Cerro Viejo, El Cristo, Justo Fidel Palacios, Quebrada de Piedra, Bertilo Mejía, Tolé, Potrero de Caña y El Nancito.
Provincia de Panamá
- Pueblo Nuevo
- Don Bosco
Provincia de Veraguas
- Las Palmas: Las Palmas cabecera, Lola Garnadera y Corozal.
- Santiago: Santiago, Urracá, Canto del Llano y Los Algarrobos.
- Mariato: todos los corregimientos
Comarca Ngäbe Buglé
- Kankintú