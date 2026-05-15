Todo sobre la licencia digital: 5 puntos clave para entender cómo funcionará

Ante la próxima implementación de la licencia de conducir digital en el país, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) detallamos los aspectos clave que los conductores deben tener en cuenta para este nuevo formato.

Licencia digital: 5 puntos clave para entender cómo funcionará

Complementaria, no sustituta: La licencia digital no reemplaza al carné físico. Este último seguirá siendo de uso obligatorio para circular por las vías nacionales. Costo estimado: Se proyecta que el valor del documento digital oscilará entre los B/. 6.00 y B/. 8.00. Trámite 100 % en línea: La solicitud se habilitará próximamente a través del portal web oficial de la ATTT, permitiendo a los usuarios realizar el proceso de forma digital. Vigencia idéntica: El documento digital contará con el mismo periodo de validez y fecha de expiración que la licencia física actual del usuario. Próximo lanzamiento: Aunque la fecha exacta para el inicio de las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas para dar inicio formal al registro.

Respaldo legal y fase final de desarrollo

La emisión de este documento ya ha sido oficializada en la Gaceta Oficial y cuenta con la aprobación del Estado panameño. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de desarrollo técnico para su próxima implementación a nivel nacional.