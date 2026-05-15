Presidente Mulino y director del IDAAN supervisan avances en la planta Sabanitas 2

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó junto al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Antonio Tercero, una visita de verificación a la Planta Potabilizadora de Sabanitas 2 para evaluar los avances del proyecto.

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron los trabajos desarrollados en esta administración con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable y mejorar el servicio para miles de residentes en la provincia de Colón.

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“Hoy recibimos al presidente José Raúl Mulino en la Planta Potabilizadora de Sabanitas 2, donde verificamos de primera mano los avances y logros alcanzados en esta administración para fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la calidad de vida de miles de panameños”, indicó Antonio Tercero. “Hoy recibimos al presidente José Raúl Mulino en la Planta Potabilizadora de Sabanitas 2, donde verificamos de primera mano los avances y logros alcanzados en esta administración para fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la calidad de vida de miles de panameños”, indicó Antonio Tercero.

Director del IDAAN realiza verificaron los avances de la Planta Potabilizadora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055317185615085701?s=20&partner=&hide_thread=false El director del @IDAANinforma, Antonio @Tercero78, realiza junto al presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, una verificación de los avances en la Planta Potabilizadora de Sabanitas 2. pic.twitter.com/fMJBKcHwl9 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

La planta Sabanitas 2 forma parte de los proyectos impulsados por el Gobierno para optimizar la distribución de agua potable y responder a las necesidades de las comunidades que históricamente han enfrentado problemas de abastecimiento.

La visita también se produce en medio de los esfuerzos del Ejecutivo para reforzar la infraestructura hídrica nacional y avanzar en obras relacionadas con el sistema de agua potable en distintas regiones del país.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado una fecha oficial para la culminación total del proyecto.