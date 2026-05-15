Presidente Mulino y director del IDAAN supervisan avances en la planta Sabanitas 2

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó junto al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, una visita de verificación a la Planta Potabilizadora de Sabanitas 2 para evaluar los avances del proyecto.
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La planta Sabanitas 2 forma parte de los proyectos impulsados por el Gobierno para optimizar la distribución de agua potable y responder a las necesidades de las comunidades que históricamente han enfrentado problemas de abastecimiento.
La visita también se produce en medio de los esfuerzos del Ejecutivo para reforzar la infraestructura hídrica nacional y avanzar en obras relacionadas con el sistema de agua potable en distintas regiones del país.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado una fecha oficial para la culminación total del proyecto.