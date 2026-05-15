Ministerio Público inspecciona la UNACHI en medio de denuncias y crisis institucional

El Ministerio Público realizó este viernes una diligencia de inspección en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en medio de crecientes cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas dentro de la casa de estudios superiores.

La actuación de las autoridades se produce en un contexto marcado por denuncias y señalamientos sobre supuestos títulos falsos, nepotismo, altos salarios y una planilla considerada abultada, temas que han generado un intenso debate público en las últimas semanas.

Llegada del Ministerio Público a la UNACHI incrementa sospecha de renuncia a rectora

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La diligencia ha despertado expectativa tanto en la comunidad universitaria como en la opinión pública, debido a que se espera que las investigaciones permitan esclarecer posibles anomalías y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

En paralelo, durante los últimos días también circularon versiones sobre una posible renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas. Sin embargo, la propia universidad desmintió oficialmente esos rumores y aseguró que la rectora continúa en funciones.

Inspección del Ministerio Público en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el alcance específico de la inspección realizada este viernes ni sobre posibles hallazgos preliminares.

La situación mantiene la atención pública sobre el futuro administrativo de la UNACHI y el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el manejo interno de la institución.