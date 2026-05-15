SINAPROC alerta por mareas máximas y riesgo de inundaciones en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se estarán registrando mareas máximas en el sector Pacífico del país, alcanzando hasta 17.0 pies de altura, equivalentes a 5.18 metros, con vigencia hasta las 6:44 p.m. del miércoles 20 de mayo de 2026.
Según la entidad, las condiciones previstas podrían generar oleajes y corrientes de retorno, por lo que recomendó a la población mantener medidas de prevención, especialmente en áreas costeras y comunidades vulnerables.
El SINAPROC advirtió además que estas condiciones podrían coincidir con episodios de lluvias, aumentando el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, así como posibles inundaciones en sectores vulnerables cercanos a las costas.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, las autoridades indicaron que se mantiene vigilancia y monitoreo permanente en coordinación con autoridades locales y estamentos de seguridad.
Recomendaciones del SINAPROC
Entre las recomendaciones emitidas por la entidad figuran:
- Evitar ingresar al mar durante mareas altas.
- Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores en zonas costeras.
- Alejarse de áreas propensas a oleajes fuertes y corrientes de retorno.
- Estar atentos a los comunicados oficiales y reportes meteorológicos.
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.
Las autoridades reiteraron el llamado a pescadores, residentes costeros y visitantes a tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo mientras se mantienen estas condiciones marítimas y climáticas.