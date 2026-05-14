Certificado del CEPANIM: explican fórmula para calcular el pago

Certificado CEPANIM: así calcularán el pago a los beneficiarios en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que continúa avanzando en el proceso de registro de beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , programa que ya supera los 240 mil inscritos a nivel nacional.

Según explicó la entidad, el monto que recibirá cada beneficiario será calculado mediante una fórmula basada en un interés simple anual del 3% aplicado sobre el monto correspondiente al Décimo Tercer Mes retenido durante un período de 34 años.

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La reglamentación establece que primero se determinará el monto retenido correspondiente a la segunda partida del Décimo Tercer Mes, tomando como referencia las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social entre abril y agosto de cada año trabajado.

¿Cómo se calculará el pago del CEPANIM?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054989497675227278?s=20&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma avanza en el registro de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), que ya cuenta con más de 240 mil inscritos.

El monto a recibir se calcula a partir de un interés simple anual del 3% sobre el monto del Décimo Tercer Mes… pic.twitter.com/qjk0wUK8CS — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

De acuerdo con el decreto:

Se aplicará un interés simple anual del 3%.

El cálculo abarcará un período de 34 años.

El tiempo considerado va desde 1983 hasta la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

Beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados

La reglamentación divide la emisión de los CEPANIM en cuatro períodos históricos:

1972 – 1974

1975 – 1977

1978 – 1980

1981 – 1983

Por esta razón, algunos beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de los años en los que mantuvieron cuotas registradas ante la CSS.

Fechas de redención de los certificados

El Gobierno fijó el siguiente calendario para la redención total de los certificados:

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

La reglamentación también establece que los certificados podrán negociarse antes de la fecha de vencimiento.

Además, las ganancias generadas por la venta de los CEPANIM estarán exentas del pago de impuestos nacionales.