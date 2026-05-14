Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 07:36

Pago a jubilados y pensionados del 19 de mayo: conozcan quienes serán los beneficiarios

La CSS anunció las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes a la segunda quincena de mayo de 2026 mediante ACH y cheque.

Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS

Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH o depósito bancario cobrarán el próximo miércoles 19 de mayo, mientras que quienes retiran mediante cheque podrán hacerlo el jueves 20 de mayo.

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Segunda quincena de mayo 2026

  • ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo
  • Cheque: jueves 20 de mayo
jubilados y pensionados

La CSS también adelantó el calendario preliminar correspondiente a la primera quincena de junio de 2026.

Primera quincena de junio 2026

  • ACH: 4 de junio
  • Cheque: 5 de junio

La entidad recordó a jubilados y pensionados verificar con anticipación sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los desembolsos.

Miles de jubilados y pensionados dependen mensualmente de estos pagos para cubrir gastos esenciales, por lo que el calendario de la CSS suele generar alta atención entre los beneficiarios a nivel nacional.

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