Pago a jubilados y pensionados del 19 de mayo: conozcan quienes serán los beneficiarios

Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH o depósito bancario cobrarán el próximo miércoles 19 de mayo, mientras que quienes retiran mediante cheque podrán hacerlo el jueves 20 de mayo.

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Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS

Segunda quincena de mayo 2026

ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo

Cheque: jueves 20 de mayo

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

La CSS también adelantó el calendario preliminar correspondiente a la primera quincena de junio de 2026.

Primera quincena de junio 2026

ACH: 4 de junio

Cheque: 5 de junio

La entidad recordó a jubilados y pensionados verificar con anticipación sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los desembolsos.

Miles de jubilados y pensionados dependen mensualmente de estos pagos para cubrir gastos esenciales, por lo que el calendario de la CSS suele generar alta atención entre los beneficiarios a nivel nacional.