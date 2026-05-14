Pago a jubilados y pensionados del 19 de mayo: conozcan quienes serán los beneficiarios

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
Contenido relacionado: Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana: estas son las fechas
Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS
Segunda quincena de mayo 2026
- ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo
- Cheque: jueves 20 de mayo
La CSS también adelantó el calendario preliminar correspondiente a la primera quincena de junio de 2026.
Primera quincena de junio 2026
- ACH: 4 de junio
- Cheque: 5 de junio
La entidad recordó a jubilados y pensionados verificar con anticipación sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los desembolsos.
Miles de jubilados y pensionados dependen mensualmente de estos pagos para cubrir gastos esenciales, por lo que el calendario de la CSS suele generar alta atención entre los beneficiarios a nivel nacional.