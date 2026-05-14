Lucy Molinar sobre crisis en la UNACHI: "Ya es insostenible"

La ministra de Educación, Lucy Molinar , reaccionó este martes a la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí y aseguró que la crisis dentro de la institución “ya es insostenible”.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Molinar señaló que existe un “desorden estructural” dentro del sistema universitario que, a su juicio, debe ser corregido.

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“A nosotros nos toca respaldar la mejora, aquí ha habido un desorden estructural en el tema universitario que hay que arreglar. Hay tantos intereses que han entorpecido el ir mejor y más rápido que a mí me duele”, expresó. “A nosotros nos toca respaldar la mejora, aquí ha habido un desorden estructural en el tema universitario que hay que arreglar. Hay tantos intereses que han entorpecido el ir mejor y más rápido que a mí me duele”, expresó.

Lucy Molinar no desmiente la información sobre la UNACHI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054723562196374004?s=20&partner=&hide_thread=false "Esa información yo no la puedo desmentir porque es cierta, no me toca a mí explicarlo", expresó la ministra de Educación, Lucy Molinar, al preguntarle sobre la supuesta renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas. pic.twitter.com/HN8mkcfmMX — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

La ministra también fue consultada sobre la supuesta renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas, ante lo cual indicó que no podía desmentir la información.

“Esa información yo no la puedo desmentir porque es cierta, no me toca a mí explicarlo. Yo creo que la rectora tendrá su oportunidad de explicar lo que le corresponda”, manifestó. “Esa información yo no la puedo desmentir porque es cierta, no me toca a mí explicarlo. Yo creo que la rectora tendrá su oportunidad de explicar lo que le corresponda”, manifestó.

Molinar sostuvo además que la situación actual mantiene a la universidad en un ambiente de incertidumbre y pidió poner fin a la crisis.

Crisis de la UNACHI es insostenible

“Ya es insostenible y conviene salir de la zozobra en la que mantiene a la universidad, y quiero invitarlos a todos a acabar con esta agonía”, añadió. “Ya es insostenible y conviene salir de la zozobra en la que mantiene a la universidad, y quiero invitarlos a todos a acabar con esta agonía”, añadió.

La titular de Educación hizo un llamado a disminuir la especulación y avanzar hacia una etapa de mayor estabilidad institucional.

“Hago un llamado para que se dé paso al sosiego y la especulación, con decir la verdad y empezar a ordenar. La rectora tendrá la oportunidad de explicar lo que debe hacer. La UNACHI ha sufrido mucho”, señaló.

Las declaraciones de Molinar se producen en medio de la atención pública sobre la situación administrativa y política que atraviesa la universidad chiricana.