SENNIAF interviene plantel tras caso de adolescente en situación vulnerable

Un equipo interdisciplinario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), encabezado por la directora general Lilibeth Cárdenas, realizó una intervención técnica en el plantel educativo donde estudia una adolescente que recientemente fue auxiliada por estamentos de emergencia ante una situación de extrema vulnerabilidad.
La Senniaf reiteró el llamado a la corresponsabilidad, instando a las familias y a las instituciones a actuar de manera oportuna ante riesgos que afecten el bienestar de la niñez. Asimismo, la entidad enfatizó su compromiso de ofrecer el apoyo necesario para abordar situaciones críticas, incluyendo casos relacionados con el acoso escolar.