SENNIAF interviene plantel tras caso de adolescente en situación vulnerable

El SENNIAF interviene plantel.

Por Ana Canto Un equipo interdisciplinario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), encabezado por la directora general Lilibeth Cárdenas, realizó una intervención técnica en el plantel educativo donde estudia una adolescente que recientemente fue auxiliada por estamentos de emergencia ante una situación de extrema vulnerabilidad.

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La institución confirmó el inicio de una investigación preliminar para esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias dentro del marco de la protección integral de la menor.

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La Senniaf reiteró el llamado a la corresponsabilidad, instando a las familias y a las instituciones a actuar de manera oportuna ante riesgos que afecten el bienestar de la niñez. Asimismo, la entidad enfatizó su compromiso de ofrecer el apoyo necesario para abordar situaciones críticas, incluyendo casos relacionados con el acoso escolar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2054674887831380015&partner=&hide_thread=false Un equipo técnico interdisciplinario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), encabezado por la directora Lilibeth Cárdenas, visitó el centro educativo donde estudia una adolescente que fue auxiliada por estamentos de emergencia, al enfrentar una… pic.twitter.com/SKy2NOC57b — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026