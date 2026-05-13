Panamá y República Dominicana refuerzan relaciones comerciales y migratorias

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvieron una reunión bilateral este miércoles con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y la agilidad migratoria entre ambas naciones.
Puntos clave de la agenda:
- Comercio: Ampliación del intercambio aprovechando las facilidades de las zonas francas de ambos países.
- Turismo: Implementación de incentivos para fomentar la visita de turistas dominicanos a Panamá.
- Política Internacional: Conversaciones sobre la situación del SICA y la próxima elección de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
- Seguridad: Coordinación en temas migratorios y de seguridad regional.