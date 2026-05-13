Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 14:47

Panamá y República Dominicana refuerzan relaciones comerciales y migratorias

El encuentro entre José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, sucedió en el XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas.

Presidentes de Panamá y República Dominicana refuerzan relaciones comerciales y migratorias.

Presidentes de Panamá y República Dominicana refuerzan relaciones comerciales y migratorias.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvieron una reunión bilateral este miércoles con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y la agilidad migratoria entre ambas naciones.

El encuentro se desarrolló en el Panamá Convention Center de Amador, en el marco del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas. Ambos mandatarios, acompañados por sus gabinetes y representantes del sector privado, enfocaron la agenda en el intercambio de bienes a través de sus regímenes especiales de zonas francas.

Puntos clave de la agenda:

  • Comercio: Ampliación del intercambio aprovechando las facilidades de las zonas francas de ambos países.
  • Turismo: Implementación de incentivos para fomentar la visita de turistas dominicanos a Panamá.
  • Política Internacional: Conversaciones sobre la situación del SICA y la próxima elección de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
  • Seguridad: Coordinación en temas migratorios y de seguridad regional.

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