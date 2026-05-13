Panamá y República Dominicana refuerzan relaciones comerciales y migratorias

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvieron una reunión bilateral este miércoles con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y la agilidad migratoria entre ambas naciones.

El encuentro se desarrolló en el Panamá Convention Center de Amador, en el marco del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas. Ambos mandatarios, acompañados por sus gabinetes y representantes del sector privado, enfocaron la agenda en el intercambio de bienes a través de sus regímenes especiales de zonas francas.