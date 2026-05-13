Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 12:58

Mitradel y Cámara de Comercio anuncian nuevas ofertas laborales

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas vacantes laborales

Mitradel y Cámara de Comercio anuncian nuevas ofertas laborales. 

Mitradel y Cámara de Comercio anuncian nuevas ofertas laborales. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara.

Vacantes disponibles en Panacamara

  • Siuma Talent: busca Ejecutivo de Ventas con experiencia en ventas B2B o gestión de cuentas.
  • La Casa del Médico: requiere Coordinador de Licitaciones Públicas con licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas relacionadas.
  • UNESA: busca Asistente de Ventas de Centros Comerciales con estudios en ingeniería comercial, gerencia de ventas y mercadeo.
  • Conserta Selecta: mantiene disponible una plaza como Hunter New Business para estudiantes o profesionales de administración, marketing, psicología, publicidad o carreras afines.
  • Best and Pet: busca Ayudante de Bodega con experiencia en el área.
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Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Provincia de Darién

  • Capataz de plomería: se requiere idoneidad y estudios técnicos o licenciatura en edificaciones.

Provincia de Panamá

  • Oficial de compras: licenciatura en administración, contabilidad, derecho, ingeniería industrial o carreras afines.
  • Coordinador de comercialización y mercadeo.
  • Asistente contable: gestión de facturas, conciliaciones bancarias y apoyo en estados financieros.
  • Recepcionista: conocimientos en procedimientos de oficina y manejo de programas informáticos.
  • Asistente de ventas y manejo de redes: estudios universitarios y manejo de Office 365.
  • Asistente de contabilidad: organización y control de información de clientes empresariales.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.

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