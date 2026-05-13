Mitradel y Cámara de Comercio anuncian nuevas ofertas laborales. 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara .

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Vacantes disponibles en Panacamara

Siuma Talent: busca Ejecutivo de Ventas con experiencia en ventas B2B o gestión de cuentas.

La Casa del Médico: requiere Coordinador de Licitaciones Públicas con licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas relacionadas.

UNESA: busca Asistente de Ventas de Centros Comerciales con estudios en ingeniería comercial, gerencia de ventas y mercadeo.

Conserta Selecta: mantiene disponible una plaza como Hunter New Business para estudiantes o profesionales de administración, marketing, psicología, publicidad o carreras afines.

Best and Pet: busca Ayudante de Bodega con experiencia en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054562233875669448&partner=&hide_thread=false María Eugenia Grimaldo Araúz, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la @CCIYAP da a conocer las vacantes disponibles esta semana en el portal https://t.co/r4c5qjfCBL. pic.twitter.com/HP4K6POcQx — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026

Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Provincia de Darién

Capataz de plomería: se requiere idoneidad y estudios técnicos o licenciatura en edificaciones.

Provincia de Panamá

Oficial de compras: licenciatura en administración, contabilidad, derecho, ingeniería industrial o carreras afines.

Coordinador de comercialización y mercadeo.

Asistente contable: gestión de facturas, conciliaciones bancarias y apoyo en estados financieros.

Recepcionista: conocimientos en procedimientos de oficina y manejo de programas informáticos.

Asistente de ventas y manejo de redes: estudios universitarios y manejo de Office 365.

Asistente de contabilidad: organización y control de información de clientes empresariales.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.