Mitradel y Cámara de Comercio anuncian nuevas ofertas laborales. 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.
Vacantes disponibles en Panacamara
- Siuma Talent: busca Ejecutivo de Ventas con experiencia en ventas B2B o gestión de cuentas.
- La Casa del Médico: requiere Coordinador de Licitaciones Públicas con licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas relacionadas.
- UNESA: busca Asistente de Ventas de Centros Comerciales con estudios en ingeniería comercial, gerencia de ventas y mercadeo.
- Conserta Selecta: mantiene disponible una plaza como Hunter New Business para estudiantes o profesionales de administración, marketing, psicología, publicidad o carreras afines.
- Best and Pet: busca Ayudante de Bodega con experiencia en el área.
Vacantes publicadas por Mitradel
Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.
Provincia de Darién
- Capataz de plomería: se requiere idoneidad y estudios técnicos o licenciatura en edificaciones.
Provincia de Panamá
- Oficial de compras: licenciatura en administración, contabilidad, derecho, ingeniería industrial o carreras afines.
- Coordinador de comercialización y mercadeo.
- Asistente contable: gestión de facturas, conciliaciones bancarias y apoyo en estados financieros.
- Recepcionista: conocimientos en procedimientos de oficina y manejo de programas informáticos.
- Asistente de ventas y manejo de redes: estudios universitarios y manejo de Office 365.
- Asistente de contabilidad: organización y control de información de clientes empresariales.
Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.