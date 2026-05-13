Encuentran en Florida aeronave desaparecida desde 2025 que había salido de Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil informó que fue notificada por autoridades de Bahamas sobre el accidente de una aeronave Beechcraft 300 King con matrícula HP-1859, desaparecida desde mayo de 2025 tras despegar desde Panamá.

Según el reporte oficial, la aeronave fue localizada frente a la costa de Fort Pierce, en el estado de Florida, Estados Unidos.

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Aeronave había salido desde Panamá

De acuerdo con la información suministrada por la Aeronáutica Civil, la aeronave despegó desde la ciudad de Panamá el pasado 3 de mayo de 2025. Desde entonces, no existía información oficial sobre su paradero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054335183663296922?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad Aeronáutica Civil (@aacivilpty)comunicó que ha sido notificada por las autoridades de Bahamas sobre el accidente de la aeronave Beechcraft 300 King con matrícula HP-1859 frente a la costa de Fort Pierce, Florida.



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La notificación sobre el hallazgo fue realizada por autoridades de Bahamas, quienes comunicaron el accidente ocurrido en aguas cercanas a Florida.

Investigan accidente de la aeronave

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre:

Las posibles causas del accidente

La cantidad de personas a bordo

El estado de los ocupantes

Se espera que en las próximas horas las autoridades aeronáuticas internacionales amplíen la información relacionada con el caso.

Autoridades mantienen coordinación internacional

La Aeronáutica Civil indicó que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las investigaciones y esclarecer lo ocurrido con la aeronave HP-1859.

El caso había generado incertidumbre desde 2025 debido a la falta de información oficial sobre el destino final del avión tras su salida desde Panamá.