Pago del PASE-U 2026: padres de familia deben presentar el cintillo de Escuela para padres

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que la asistencia al programa Escuela para Padres será un requisito obligatorio para tramitar el pago del PASE-U 2026 .

Para retirar el beneficio, los padres de familia o acudientes deberán presentar el “cintillo” o comprobante oficial de participación en los talleres.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas

Cintillo será obligatorio para cobrar el PASE-U

La medida forma parte de las acciones impulsadas por MEDUCA para fortalecer la corresponsabilidad familiar en el proceso educativo de los estudiantes.

Las jornadas de Escuela para Padres se desarrollarán a nivel nacional bajo el lema “El éxito comienza en casa”.

Primer pago del PASE-U sería a finales de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del PASE-U 2026 está previsto tentativamente para finales de junio.

Actualmente, la entidad mantiene el proceso de validación de matrículas junto al MEDUCA.

IFARHU implementará nueva tarjeta de pago

pase-u - ifarhu IFARHU

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que la institución trabaja en la implementación de un nuevo sistema de pagos mediante una tarjeta tipo Mastercard.

Según detalló, el objetivo es que los acudientes puedan recibir en una sola tarjeta:

Pagos del PASE-U

Becas

Seguro educativo

“Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, indicó Godoy.

Buscan agilizar pagos y reducir emisión de cheques

El funcionario destacó que el nuevo sistema busca agilizar la entrega de beneficios y reducir la necesidad de que los padres soliciten permisos laborales para retirar cheques.

Además, señaló que la medida tendría un impacto ambiental positivo al disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.