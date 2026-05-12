Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana: estas son las fechas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
Fechas oficiales de pago en mayo 2026
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De acuerdo con la CSS, el cronograma de pagos será el siguiente:
- ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo
- Pago por cheque: jueves 20 de mayo
CSS recomienda verificar fechas y métodos de cobro
La institución recordó a jubilados y pensionados verificar previamente sus métodos de pago y acudir en las fechas correspondientes para evitar aglomeraciones en centros de atención y entidades bancarias.
Los pagos forman parte del calendario regular que mantiene la CSS para pensionados y jubilados a nivel nacional.
Jubilados continúan atentos a anuncios de la CSS
En las últimas semanas, diversos grupos de jubilados y pensionados han mantenido solicitudes relacionadas con aumentos y mejoras económicas, mientras la CSS continúa desarrollando sus calendarios de pagos y programas de beneficios.
La entidad reiteró que cualquier actualización oficial será divulgada a través de sus canales institucionales.