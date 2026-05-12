Veraguas Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 07:40

Suspenden clases en escuela de Santiago por temor a reducción de docentes

Docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena suspendieron las clases en protesta por la reducción de grupos y posible disminución de personal.

Suspenden clases en escuela de Santiago

Suspenden clases en escuela de Santiago

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena decidieron suspender las clases para este martes como medida de protesta ante la reducción de grupos académicos.

Los educadores manifestaron preocupación debido a que consideran que esta situación podría generar una disminución en el cuerpo docente del plantel educativo.

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Docentes esperan respuestas de las autoridades

Según indicaron los profesores, la medida se mantendrá hasta obtener respuestas claras sobre la reorganización de grupos y el posible impacto laboral dentro de la institución.

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La situación ha generado incertidumbre entre estudiantes y acudientes en este centro educativo ubicado en la provincia de Veraguas.

Temen afectaciones laborales

Los docentes sostienen que la reducción de grupos podría traducirse en menos plazas o ajustes dentro del personal educativo.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado oficialmente sobre posibles cambios administrativos o medidas relacionadas con el caso.

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