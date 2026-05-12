Suspenden clases en escuela de Santiago por temor a reducción de docentes

Docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena decidieron suspender las clases para este martes como medida de protesta ante la reducción de grupos académicos.

Los educadores manifestaron preocupación debido a que consideran que esta situación podría generar una disminución en el cuerpo docente del plantel educativo.

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Docentes esperan respuestas de las autoridades

Según indicaron los profesores, la medida se mantendrá hasta obtener respuestas claras sobre la reorganización de grupos y el posible impacto laboral dentro de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053994723820327252?s=20&partner=&hide_thread=false Docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena decidieron suspender las clases para este martes, hasta obtener respuestas sobre la reducción de los grupos, ya que temen que se vaya a generar una disminución del cuerpo docente. pic.twitter.com/VXVQTN984t — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

La situación ha generado incertidumbre entre estudiantes y acudientes en este centro educativo ubicado en la provincia de Veraguas.

Temen afectaciones laborales

Los docentes sostienen que la reducción de grupos podría traducirse en menos plazas o ajustes dentro del personal educativo.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado oficialmente sobre posibles cambios administrativos o medidas relacionadas con el caso.