Suspenden clases en escuela de Santiago por temor a reducción de docentes

Docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena decidieron suspender las clases para este martes como medida de protesta ante la reducción de grupos académicos.
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Docentes esperan respuestas de las autoridades
Según indicaron los profesores, la medida se mantendrá hasta obtener respuestas claras sobre la reorganización de grupos y el posible impacto laboral dentro de la institución.
La situación ha generado incertidumbre entre estudiantes y acudientes en este centro educativo ubicado en la provincia de Veraguas.
Temen afectaciones laborales
Los docentes sostienen que la reducción de grupos podría traducirse en menos plazas o ajustes dentro del personal educativo.
Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado oficialmente sobre posibles cambios administrativos o medidas relacionadas con el caso.