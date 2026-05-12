Bomberos controlan incendio en bodega en Panamá Oeste

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá lograron controlar un voraz incendio registrado en una bodega de empaques de cartón para huevos ubicada en la Granja La Ermita, en el corregimiento de Arosemena.
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Bomberos continúan labores de remoción y enfriamiento
Tras controlar el fuego, las unidades bomberiles mantienen trabajos de remoción y enfriamiento dentro de la bodega afectada para evitar posibles reactivaciones del incendio.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas relacionadas con este hecho.
Investigan causas del incendio
El Cuerpo de Bomberos indicó que especialistas iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio en la instalación.
Las autoridades reiteraron que las diligencias permitirán establecer las causas exactas del siniestro y evaluar los daños ocasionados por el fuego.