Bomberos controlan incendio en bodega en Panamá Oeste

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá lograron controlar un voraz incendio registrado en una bodega de empaques de cartón para huevos ubicada en la Granja La Ermita, en el corregimiento de Arosemena.

El siniestro generó una intensa movilización de equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas para evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras cercanas.

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Bomberos continúan labores de remoción y enfriamiento

Tras controlar el fuego, las unidades bomberiles mantienen trabajos de remoción y enfriamiento dentro de la bodega afectada para evitar posibles reactivaciones del incendio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054156520745500899?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar un voraz incendio en una bodega de empaques de cartón para huevos en la Granja la Ermita, en el corregimiento de Arosemena, en Panamá Oeste.



Continúan las labores de remoción y enfriamiento, mientras especialistas realizarán la… pic.twitter.com/iakpECHVWA — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas relacionadas con este hecho.

Investigan causas del incendio

El Cuerpo de Bomberos indicó que especialistas iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio en la instalación.

Las autoridades reiteraron que las diligencias permitirán establecer las causas exactas del siniestro y evaluar los daños ocasionados por el fuego.