José Calderón es suspendido por seis meses por presunto amaño de partido

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la suspensión provisional por seis meses del portero panameño José Calderón , mientras avanzan las investigaciones relacionadas con un posible amaño de partido en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La medida fue adoptada por la Comisión Disciplinaria del organismo tras investigaciones preliminares vinculadas a un encuentro disputado en la máxima categoría del fútbol panameño.

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FPF busca proteger la integridad del fútbol panameño

En un comunicado oficial, la federación indicó que la decisión se tomó “en estricto apego a los reglamentos vigentes” y con el objetivo de proteger la transparencia de las competiciones nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053992310602359245?s=20&partner=&hide_thread=false El arquero del Sporting de San Miguelito, José Calderón, quien llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018, fue sancionado este lunes con seis meses de inhabilitación por presunto amaño de un partido, informó la Federación Panameña de Fútbol.



Calderón metió un polémico gol en… pic.twitter.com/uTmT6pVfYO — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

“La decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”, señaló la FPF. “La decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”, señaló la FPF.

La suspensión provisional permanecerá vigente mientras continúan las pesquisas y se esclarecen los hechos relacionados con el caso.

Error de José Calderón desató sospechas

Las sospechas surgieron tras una jugada ocurrida en el minuto 90 del partido entre Sporting San Miguelito y Alianza FC.

En la acción, el portero José Calderón cometió un error que terminó en autogol y decretó la victoria 3-2 del Alianza FC.

La jugada provocó cuestionamientos dentro y fuera del terreno de juego sobre la transparencia del resultado.

LPF abrió investigación de oficio

La semana pasada, la Liga Panameña de Fútbol informó que abrió una investigación de oficio sobre lo ocurrido durante el encuentro correspondiente a la última jornada de la primera fase del Clausura 2026.

Tanto la LPF como el Sporting San Miguelito condenaron públicamente lo sucedido y solicitaron investigaciones profundas, además de sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.

Panamá mantiene vigilancia sobre manipulación de partidos

Este nuevo caso se suma a investigaciones y denuncias registradas en Panamá durante los últimos años relacionadas con presuntas redes de manipulación de partidos.

La FPF reiteró recientemente que este tipo de prácticas “atentan directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales” del deporte.

Hasta el momento, ni José Calderón ni los clubes involucrados han emitido declaraciones oficiales sobre la suspensión provisional.

FUENTE: EFE