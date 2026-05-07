Fede Valverde rompe el silencio tras polémica en el Real Madrid: "Nunca golpeé a mi compañero"

El futbolista uruguayo Federico Valverde reaccionó públicamente luego de la controversia surgida tras un supuesto altercado en un entrenamiento del Real Madrid .

A través de un comunicado, el mediocampista negó que existiera una pelea física con uno de sus compañeros y aseguró que los rumores han sido exagerados.

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“No hubo golpes”, afirma Valverde

“En ningún momento mi compañero me golpeó, y yo tampoco lo golpeé”, expresó el jugador. Valverde reconoció que sí ocurrió una discusión durante una sesión de entrenamiento, en medio del desgaste emocional y deportivo que atraviesa el equipo tras una temporada complicada.

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“Ayer tuve un incidente con un compañero durante una sesión de entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo pareciera desproporcionado”, señaló. “Ayer tuve un incidente con un compañero durante una sesión de entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo pareciera desproporcionado”, señaló.

Futbolista admite accidente durante discusión

El volante explicó que durante otro desacuerdo golpeó accidentalmente una mesa, lo que le provocó un corte en la frente y requirió atención médica.

“Golpeé accidentalmente una mesa, lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital”, indicó.

Sin embargo, insistió en que no existió agresión física entre jugadores.

“El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida”

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Valverde también pidió disculpas por la situación y reconoció que la eliminación de la Champions League y la falta de títulos han generado frustración dentro del club.

“El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida, y no puedo ser indiferente a ello”, manifestó. “El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida, y no puedo ser indiferente a ello”, manifestó.

El uruguayo aseguró que siente dolor por el momento que vive el equipo y lamentó que la polémica afecte su imagen pública.

Jugador no estará en el próximo partido

El mediocampista reveló además que no podrá disputar el próximo compromiso por decisión médica derivada de la lesión sufrida.

A pesar de ello, afirmó que continuará apoyando al club y a sus compañeros. “Siempre lo di todo, hasta el final”, sostuvo.