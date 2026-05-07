Fede Valverde rompe el silencio tras polémica en el Real Madrid: "Nunca golpeé a mi compañero"

El futbolista uruguayo Federico Valverde reaccionó públicamente luego de la controversia surgida tras un supuesto altercado en un entrenamiento del Real Madrid.
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“No hubo golpes”, afirma Valverde
“En ningún momento mi compañero me golpeó, y yo tampoco lo golpeé”, expresó el jugador. Valverde reconoció que sí ocurrió una discusión durante una sesión de entrenamiento, en medio del desgaste emocional y deportivo que atraviesa el equipo tras una temporada complicada.
Futbolista admite accidente durante discusión
El volante explicó que durante otro desacuerdo golpeó accidentalmente una mesa, lo que le provocó un corte en la frente y requirió atención médica.
“Golpeé accidentalmente una mesa, lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital”, indicó.
Sin embargo, insistió en que no existió agresión física entre jugadores.
“El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida”
Valverde también pidió disculpas por la situación y reconoció que la eliminación de la Champions League y la falta de títulos han generado frustración dentro del club.
El uruguayo aseguró que siente dolor por el momento que vive el equipo y lamentó que la polémica afecte su imagen pública.
Jugador no estará en el próximo partido
El mediocampista reveló además que no podrá disputar el próximo compromiso por decisión médica derivada de la lesión sufrida.
A pesar de ello, afirmó que continuará apoyando al club y a sus compañeros. “Siempre lo di todo, hasta el final”, sostuvo.