Panamá vs República Dominicana: ya están a la venta los boletos para la despedida en el Rommel

La emoción rumbo a la Copa Mundial ya comienza a sentirse y la Selección de fútbol de Panamá tendrá un partido especial de despedida ante Selección de fútbol de República Dominicana el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
El compromiso arrancará a las 7:45 p.m. y los boletos ya se encuentran disponibles para todos los aficionados que quieran acompañar a la selección antes de su viaje mundialista.
Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus Panamá.
Afición de Panamá ya puede adquirir sus boletos
Preventa y venta general
Preventa exclusiva para clientes BAC:
- Del 5 al 8 de mayo
- Hasta 20% de descuento
Venta al público general:
- Desde el 9 de mayo
- Hasta agotar existencias
Precios de los boletos Zona Norte
- Zona Norte: B/.11.70
- Zona Visitante: B/.33.50
Zona Este
- Corner Superior Este: B/.28.00
- Corner Inferior Este: B/.33.60
- Zona Tigo Superior Este: B/.33.60
- Preferencial Inferior Este: B/.39.20
Zona Sur
- Zona Balboa: B/.16.80
- Sur Superior: B/.16.80
- Sur Inferior: B/.22.40
Zona Oeste
- Corner Superior Oeste: B/.33.60
- Corner Inferior Oeste: B/.44.80
- Preferencial Superior Oeste: B/.39.20
- Preferencial Inferior Oeste: B/.50.40
El partido marcará uno de los últimos encuentros de preparación de Panamá antes de afrontar el reto mundialista, en una noche que promete emociones, fútbol y apoyo total desde las gradas del Rommel Fernández.