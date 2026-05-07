Panamá vs República Dominicana: ya están a la venta los boletos para la despedida en el Rommel

La emoción rumbo a la Copa Mundial ya comienza a sentirse y la Selección de fútbol de Panamá tendrá un partido especial de despedida ante Selección de fútbol de República Dominicana el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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El compromiso arrancará a las 7:45 p.m. y los boletos ya se encuentran disponibles para todos los aficionados que quieran acompañar a la selección antes de su viaje mundialista.

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus Panamá.

Afición de Panamá ya puede adquirir sus boletos

Preventa y venta general

Preventa exclusiva para clientes BAC:

Del 5 al 8 de mayo

Hasta 20% de descuento

Venta al público general:

Desde el 9 de mayo

Hasta agotar existencias

Precios de los boletos Zona Norte

Zona Norte: B/.11.70

Zona Visitante: B/.33.50

Zona Este

Corner Superior Este: B/.28.00

Corner Inferior Este: B/.33.60

Zona Tigo Superior Este: B/.33.60

Preferencial Inferior Este: B/.39.20

Zona Sur

Zona Balboa: B/.16.80

Sur Superior: B/.16.80

Sur Inferior: B/.22.40

Zona Oeste

Corner Superior Oeste: B/.33.60

Corner Inferior Oeste: B/.44.80

Preferencial Superior Oeste: B/.39.20

Preferencial Inferior Oeste: B/.50.40

El partido marcará uno de los últimos encuentros de preparación de Panamá antes de afrontar el reto mundialista, en una noche que promete emociones, fútbol y apoyo total desde las gradas del Rommel Fernández.