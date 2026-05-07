Panamá Deportes -  7 de mayo de 2026 - 11:23

Panamá vs República Dominicana: ya están a la venta los boletos para la despedida en el Rommel

La afición panameña ya puede asegurar su entrada para el partido de despedida de Selección de fútbol de Panamá antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA.

Panamá vs República Dominicana. 

Panamá vs República Dominicana. 

@fepafut
María Hernández
Por María Hernández

La emoción rumbo a la Copa Mundial ya comienza a sentirse y la Selección de fútbol de Panamá tendrá un partido especial de despedida ante Selección de fútbol de República Dominicana el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El compromiso arrancará a las 7:45 p.m. y los boletos ya se encuentran disponibles para todos los aficionados que quieran acompañar a la selección antes de su viaje mundialista.

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus Panamá.

Afición de Panamá ya puede adquirir sus boletos

Preventa y venta general

Preventa exclusiva para clientes BAC:

  • Del 5 al 8 de mayo
  • Hasta 20% de descuento

Venta al público general:

  • Desde el 9 de mayo
  • Hasta agotar existencias

Precios de los boletos Zona Norte

  • Zona Norte: B/.11.70
  • Zona Visitante: B/.33.50

Zona Este

  • Corner Superior Este: B/.28.00
  • Corner Inferior Este: B/.33.60
  • Zona Tigo Superior Este: B/.33.60
  • Preferencial Inferior Este: B/.39.20

Zona Sur

  • Zona Balboa: B/.16.80
  • Sur Superior: B/.16.80
  • Sur Inferior: B/.22.40

Zona Oeste

  • Corner Superior Oeste: B/.33.60
  • Corner Inferior Oeste: B/.44.80
  • Preferencial Superior Oeste: B/.39.20
  • Preferencial Inferior Oeste: B/.50.40

El partido marcará uno de los últimos encuentros de preparación de Panamá antes de afrontar el reto mundialista, en una noche que promete emociones, fútbol y apoyo total desde las gradas del Rommel Fernández.

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