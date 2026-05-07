Presidente Mulino destaca baja del riesgo país y defiende posición de Panamá ante crisis marítimas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la reducción del nivel de riesgo país anunciada por organismos financieros internacionales, señalando que representa una señal positiva para atraer inversiones y fortalecer la imagen del país ante el mundo.

“Hoy el país amanece con una noticia importante, y es la caída del nivel de riesgo-país”, expresó el mandatario.

Mulino asegura que Panamá genera confianza para inversionistas

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Mulino afirmó que este tipo de evaluaciones son observadas de cerca por inversionistas internacionales al momento de decidir dónde colocar capital.

“Eso da una enorme complacencia como presidente de Panamá y frente al mundo, porque son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde busca invertir dinero”, indicó. “Eso da una enorme complacencia como presidente de Panamá y frente al mundo, porque son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde busca invertir dinero”, indicó.

“Panamá no acepta arbitrariedades”, dice sobre buques detenidos

El mandatario también se refirió a la reciente tensión relacionada con embarcaciones de bandera panameña detenidas en China. “Panamá no acepta arbitrariedades, detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende”, sostuvo.

Mulino aseguró que Panamá no es “una franquicia”, sino un Estado que respalda su registro marítimo. Además, indicó que la situación ha comenzado a estabilizarse.

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Presidente habla sobre puertos y operatividad comercial

El jefe del Ejecutivo recordó que a inicios de este año un fallo declaró inconstitucional la concesión de dos importantes puertos del país.

No obstante, explicó que el Gobierno implementó un plan para garantizar la continuidad operativa.

“Hoy funcionan de manera normal y garantizamos que el país siga sirviendo al comercio mundial de forma eficiente”, afirmó.

Gobierno respalda inversiones para garantizar agua al Canal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052389342165729548?s=20&partner=&hide_thread=false "En enero de este año se produjo un fallo que declaró inconstitucional a concesión dos de los puertos más importantes, y a raíz de ello y luego de caso un año de coordinación, implementamos un plan para garantizar la operatividad, y hoy funcionan de manera normal y garantizamos… pic.twitter.com/mNM6ISDqub — Telemetro Reporta (@TReporta) May 7, 2026

Mulino también abordó los efectos de los fenómenos climáticos extremos sobre el Canal de Panamá y respaldó las inversiones relacionadas con el proyecto del reservorio de Río Indio.

“Mi gobierno apoya las inversiones del Canal de Panamá en el reservorio de Río Indio, para que el Canal tenga el agua necesaria”, manifestó.

El mandatario reconoció que Panamá no escapa a las crisis energéticas y climáticas que afectan el comercio y el tránsito marítimo internacional.