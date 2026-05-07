Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 07:41

Capturan a dos menores por violento asalto a pareja en avenida Balboa

La Policía Nacional capturó a dos menores presuntamente vinculados al violento robo contra una pareja en avenida Balboa, cerca de la Cinta Costera.

Capturan a dos menores por violento asalto a pareja

Capturan a dos menores por violento asalto a pareja

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión de dos menores de edad presuntamente vinculados al violento asalto contra una pareja de adultos mayores ocurrido en la avenida Balboa, cerca de la Cinta Costera.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que desde el día anterior se reforzó un operativo en varias zonas donde se presumía que se ocultaban los sospechosos.

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Capturan a dos menores por asalto a pareja en avenida Balboa

“Desde ayer la Policía Nacional ha estado fortaleciendo un operativo importante en tres zonas que estaban vistas como los posibles lugares donde estas personas se encontraban”, indicó Fernández. “Desde ayer la Policía Nacional ha estado fortaleciendo un operativo importante en tres zonas que estaban vistas como los posibles lugares donde estas personas se encontraban”, indicó Fernández.

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El jefe policial detalló que una de las capturas se realizó durante la noche y la segunda en horas de la madrugada.

Por su parte, el subcomisionado Joel Hurtado explicó que ambos menores fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especial de Adolescentes.

“A través de la Fiscalía Especial de Adolescentes se logra la aprehensión de dos menores de edad identificados y posiblemente vinculados a estos hechos”, señaló. “A través de la Fiscalía Especial de Adolescentes se logra la aprehensión de dos menores de edad identificados y posiblemente vinculados a estos hechos”, señaló.

Las autoridades mantienen la búsqueda de un tercer sospechoso, quien ya habría sido identificado.

Vecinos denuncian más robos en avenida Balboa

Residentes de Bella Vista denunciaron que no es la primera vez que ocurren robos en el área por parte de grupos delincuenciales que atacan físicamente a las víctimas.

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Según denunciaron vecinos, algunos delincuentes incluso utilizarían sustancias para adormecer a las personas antes de cometer los robos.

La Policía indicó que se reforzó la seguridad en el sector con mayor presencia de unidades y rondas de ciclistas para prevenir nuevos incidentes.

“Es un área abierta donde se da la participación de muchas personas para hacer actividades deportivas”, indicó Hurtado. “Es un área abierta donde se da la participación de muchas personas para hacer actividades deportivas”, indicó Hurtado.

Asalto ocurrió cerca de la Cinta Costera

El hecho se registró en las inmediaciones de la avenida Balboa, una de las zonas más concurridas de la capital, especialmente por personas que realizan actividades recreativas y deportivas en la Cinta Costera.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y ubicar al tercer involucrado.

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