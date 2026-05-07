Capturan a dos menores por violento asalto a pareja en avenida Balboa

La Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión de dos menores de edad presuntamente vinculados al violento asalto contra una pareja de adultos mayores ocurrido en la avenida Balboa, cerca de la Cinta Costera.
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Capturan a dos menores por asalto a pareja en avenida Balboa
El jefe policial detalló que una de las capturas se realizó durante la noche y la segunda en horas de la madrugada.
Por su parte, el subcomisionado Joel Hurtado explicó que ambos menores fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especial de Adolescentes.
Las autoridades mantienen la búsqueda de un tercer sospechoso, quien ya habría sido identificado.
Vecinos denuncian más robos en avenida Balboa
Residentes de Bella Vista denunciaron que no es la primera vez que ocurren robos en el área por parte de grupos delincuenciales que atacan físicamente a las víctimas.
Según denunciaron vecinos, algunos delincuentes incluso utilizarían sustancias para adormecer a las personas antes de cometer los robos.
La Policía indicó que se reforzó la seguridad en el sector con mayor presencia de unidades y rondas de ciclistas para prevenir nuevos incidentes.
Asalto ocurrió cerca de la Cinta Costera
El hecho se registró en las inmediaciones de la avenida Balboa, una de las zonas más concurridas de la capital, especialmente por personas que realizan actividades recreativas y deportivas en la Cinta Costera.
Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y ubicar al tercer involucrado.