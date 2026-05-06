Certificado de salud mental: Minsa aclara que no son obligatorios para empleos ni estudios

El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró este miércoles que los certificados o evaluaciones de salud mental no pueden ser exigidos de manera general para acceder a empleos o estudios, salvo en casos excepcionales relacionados con tareas de alto riesgo.

La aclaración fue emitida por la Sección Nacional de Salud Mental del Minsa, que recordó que esta medida únicamente aplica a sectores específicos como personal de seguridad, pilotos y operadores de materiales peligrosos.

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¿Quiénes sí pueden ser evaluados?

Según el Minsa, las excepciones contempladas incluyen:

Personal de la Fuerza Pública.

Agentes de seguridad penitenciaria que porten armas de fuego.

Pilotos y controladores de tráfico aéreo.

Operadores de materiales peligrosos.

Personal de infraestructura estratégica.

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La entidad fue enfática en que este requisito no puede ser solicitado a médicos, docentes, abogados, enfermeras, administrativos ni estudiantes en procesos de admisión universitaria o de posgrado.

Minsa advierte sobre prácticas discriminatorias

El jefe nacional de la Sección de Salud Mental del Minsa, Roberto González de La Lastra, explicó que el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo 61 establece que una evaluación psiquiátrica solo puede aplicarse si se cumplen tres condiciones simultáneas:

Que exista una justificación escrita.

Que la evaluación sea individual y no masiva.

Que la persona desempeñe una tarea considerada de alto riesgo.

De La Lastra sostuvo que exigir certificados de salud mental de forma masiva carece de validez científica para medir la idoneidad profesional y puede representar una violación a los derechos humanos.

Además, señaló que estas solicitudes generan una sobrecarga innecesaria en los servicios de psiquiatría del sistema público, afectando la atención de pacientes que requieren tratamiento urgente.

Ley busca proteger derechos laborales y académicos

El Minsa indicó que esta disposición está respaldada por la Ley 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo 61 de 2024, normas que buscan evitar prácticas discriminatorias relacionadas con antecedentes de salud mental.

La institución también aclaró que los departamentos de Recursos Humanos sí pueden aplicar pruebas psicológicas laborales, siempre que:

Sean realizadas por psicólogos laborales.

Evalúen competencias y habilidades técnicas.

No emitan diagnósticos clínicos sobre trastornos mentales.

Finalmente, el ministerio instó a entidades públicas y privadas a actualizar sus reglamentos internos, advirtiendo que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en acciones legales y administrativas.