Panamá apuesta por telemedicina y retiro de medicamentos en farmacias a nivel nacional

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa impulsando estrategias para modernizar el sistema de salud, entre ellas la implementación de la telemedicina y nuevos mecanismos para el retiro de medicamentos en farmacias a nivel nacional.
Telemedicina en Panamá: Atención a distancia
La telemedicina permitirá que los pacientes reciban atención médica sin necesidad de trasladarse a centros hospitalarios, facilitando consultas, seguimientos y diagnósticos a distancia.
Esta herramienta resulta clave para reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura en zonas apartadas del país.
Medicamentos más accesibles
Otra de las medidas contempla que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en farmacias distribuidas a nivel nacional, lo que optimiza la entrega y evita la saturación de instalaciones de salud.
Las autoridades reiteraron que estas acciones responden a una política pública centrada en el paciente, con el objetivo de garantizar servicios de salud más accesibles, eficientes y equitativos para toda la población.