Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 14:04

Minsa invertirá $1,000 millones en salud: nuevos hospitales y modernización en 2026

El Minsa anunció inversión de $1,000 millones para hospitales, centros de salud y telemedicina en Panamá durante 2026.

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Minsa invertirá $1,000 millones en salud

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció una inversión cercana a 1,000 millones de dólares para el año 2026, destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria en todo el país.

El titular de la entidad, Fernando Boyd Galindo, explicó que el plan incluye la construcción, rehabilitación y modernización de hospitales, centros de salud, policentros y puestos de atención, priorizando regiones con limitaciones en el acceso a servicios médicos.

Nuevos hospitales y telemedicina: plan del Minsa

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Entre las obras más relevantes, el ministro destacó:

  • La próxima inauguración de un hospital en Metetí
  • La reconstrucción del Hospital Anita Moreno en Los Santos

Estas iniciativas forman parte del fortalecimiento de la red hospitalaria nacional.

Boyd Galindo señaló que estas inversiones buscan reducir los traslados hacia la capital, acercando los servicios médicos a las comunidades y garantizando atención oportuna en todo el país.

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