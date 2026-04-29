Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 13:48

Minsa crea red de universidades promotoras de la salud en Panamá

El Minsa institucionaliza la Red de Universidades Promotoras de la Salud con 26 centros educativos para fomentar prevención y bienestar.

Minsa crea red de universidades promotoras de la salud 

Minsa crea red de universidades promotoras de la salud 

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la Red Panameña de Universidades Promotoras de la Salud, una iniciativa que busca fortalecer la cultura de bienestar en los centros de educación superior del país.

La iniciativa quedó formalmente establecida mediante el Decreto 10 del 14 de mayo de 2025, que brinda el marco legal para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Durante el acto de instalación de la comisión interinstitucional, el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, destacó el liderazgo de la entidad en la promoción de políticas públicas orientadas a entornos saludables.

Objetivo del MINSA: transformar el entorno universitario

image

La directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, explicó que la red busca articular esfuerzos entre:

  • Sector público
  • Sector privado
  • Academia

Con el fin de convertir las universidades en espacios que generen salud y bienestar.

Impacto en estudiantes y familias

El programa no solo está dirigido a estudiantes, sino también a:

  • Docentes
  • Personal administrativo
  • Familias de la comunidad universitaria
image

“La salud no solo se construye en hospitales, sino en comunidades”, subrayó Iglesias. “La salud no solo se construye en hospitales, sino en comunidades”, subrayó Iglesias.

26 universidades ya forman parte

Actualmente, 26 universidades se han sumado a esta red, comprometiéndose a ejecutar acciones como:

  • Campañas de prevención de enfermedades
  • Promoción de estilos de vida saludables
  • Ferias de salud y bienestar
  • Programas de investigación y capacitación

Entre las instituciones participantes destacan:

  • Universidad Católica Santa María La Antigua
  • Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología
  • Universidad Interamericana de Panamá
  • Universidad Latina de Panamá

El Minsa busca fortalecer la prevención primaria en salud, promoviendo el autocuidado y la educación sanitaria en la población joven. Esta estrategia apunta a reducir enfermedades y mejorar la calidad de vida desde el entorno educativo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Centro de Citopatología en Panamá: MINSA busca detectar a tiempo el cáncer cervicouterino

Plan para agua en Azuero: MINSA recibe apoyo de EE.UU. e Israel

Panamá no registra casos de sarampión, pero el Minsa reitera llamado a vacunarse

Recomendadas

Más Noticias