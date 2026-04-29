Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 11:32

CEPANIM 2026: registro está habilitado en las sedes del MEF para jubilados

El MEF indicó que se ha habilitado atención en las sedes regionales para aquellos jubilados que presenten inconsistencias en el registro del CEPANIM.

Registro del CEPANIM por el MEF. 

Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura del proceso de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). La plataforma digital estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El titular Felipe Chapman, explicó que, además de la vía digital, se ha habilitado atención en las sedes regionales para aquellos jubilados que presenten inconsistencias en sus datos o no cuenten con acceso a internet.

Proceso de reclamo del CEPANIM

Para garantizar un proceso ordenado y progresivo, tanto para beneficiarios como para familiares de fallecidos, se deben seguir estos pasos:

  • Registro virtual: Ingrese al portal oficial https://cepanim.mef.gob.pa/portal.
  • Formulario: Complete toda la información solicitada por el sistema.
  • Cita previa: El sistema le asignará una fecha y hora específica para su atención.
  • Validación presencial: Acuda a la sede asignada del MEF únicamente el día programado.

El MEF advirtió que, en caso de retraso o ausencia, la cita será reprogramada automáticamente para asegurar la fluidez del sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2049140039561482547&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del CEPANIM no será en efectivo sino en cheque: esto deben saber los beneficiarios

Dirigente de jubilados aclara dudas sobre el pago del Cepanim

Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM: "muchos no manejan tecnología"

Recomendadas

Más Noticias