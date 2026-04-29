CEPANIM 2026: registro está habilitado en las sedes del MEF para jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura del proceso de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). La plataforma digital estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Proceso de reclamo del CEPANIM
Para garantizar un proceso ordenado y progresivo, tanto para beneficiarios como para familiares de fallecidos, se deben seguir estos pasos:
- Registro virtual: Ingrese al portal oficial https://cepanim.mef.gob.pa/portal.
- Formulario: Complete toda la información solicitada por el sistema.
- Cita previa: El sistema le asignará una fecha y hora específica para su atención.
- Validación presencial: Acuda a la sede asignada del MEF únicamente el día programado.
El MEF advirtió que, en caso de retraso o ausencia, la cita será reprogramada automáticamente para asegurar la fluidez del sistema.