Este domingo 14 de junio, las selecciones de Países Bajos vs. Japón se medirán en el Estadio de Dallas, en una nueva jornada de partidos del Mundial 2026. La transmisión en vivo de este esperado encuentro arrancará a las 3:00 p.m. a través de las pantallas de RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 14 de junio de 2026 - 15:00
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Países Bajos vs. Japón
Este domingo, las selecciones de Países Bajos vs. Japón se miden en el Estadio de Dallas, en la fase de grupos del Mundial 2026.
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