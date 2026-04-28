Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 13:32

Pago del CEPANIM no será en efectivo sino en cheque: esto deben saber los beneficiarios

El CEPANIM comenzará a entregarse desde el mes de junio 2026 de forma escalonada. Conoce cómo funciona este certificado y quiénes lo recibirán.

Pago del CEPANIM no será en efectivo

Pago del CEPANIM no será en efectivo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente de jubilados Guillermo Cortés aclaró que el pago del CEPANIM no se realizará en efectivo ni mediante cheques tradicionales, como han interpretado algunos beneficiarios.

CEPANIM no es dinero directo: es un certificado

Cortés explicó que el CEPANIM corresponde a un Certificado de Pago Negociable, por lo que su mecanismo es distinto a un pago convencional.

“No es que te van a dar dinero en efectivo… el Cepanim es un certificado de pago negociable”, afirmó. “No es que te van a dar dinero en efectivo… el Cepanim es un certificado de pago negociable”, afirmó.

Entrega inicia en junio, según el MEF

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El dirigente reiteró que la información oficial sobre fechas debe ser consultada en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF). “Desde junio inicia el proceso de entrega”, indicó.

Proceso será progresivo

Cortés advirtió que, debido a la cantidad de beneficiarios —que supera las 400 mil personas—, la entrega no podrá realizarse de forma inmediata para todos. “Es casi imposible que a más de 400 mil personas se les entregue todo en un solo mes”, explicó.

Ante la expectativa generada, el dirigente hizo un llamado a los jubilados y pensionados a mantener la calma y esperar su turno dentro del cronograma oficial.

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