Pago del CEPANIM no será en efectivo sino en cheque: esto deben saber los beneficiarios

El dirigente de jubilados Guillermo Cortés aclaró que el pago del CEPANIM no se realizará en efectivo ni mediante cheques tradicionales, como han interpretado algunos beneficiarios.
CEPANIM no es dinero directo: es un certificado
Cortés explicó que el CEPANIM corresponde a un Certificado de Pago Negociable, por lo que su mecanismo es distinto a un pago convencional.
Entrega inicia en junio, según el MEF
El dirigente reiteró que la información oficial sobre fechas debe ser consultada en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF). “Desde junio inicia el proceso de entrega”, indicó.
Proceso será progresivo
Cortés advirtió que, debido a la cantidad de beneficiarios —que supera las 400 mil personas—, la entrega no podrá realizarse de forma inmediata para todos. “Es casi imposible que a más de 400 mil personas se les entregue todo en un solo mes”, explicó.
Ante la expectativa generada, el dirigente hizo un llamado a los jubilados y pensionados a mantener la calma y esperar su turno dentro del cronograma oficial.