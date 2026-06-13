Cataratón de la CSS beneficia a 40 pacientes en Aguadulce

Un total de 40 pacientes están siendo beneficiados con una jornada de Cataratón que se desarrolla este fin de semana en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, informó la Caja de Seguro Social (CSS) .

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de personas que padecen cataratas, una condición que afecta la visión y que puede limitar significativamente las actividades diarias.

Especialistas realizan las intervenciones

De acuerdo con la CSS, las cirugías son efectuadas por especialistas en oftalmología provenientes de la ciudad de Panamá, con el apoyo de anestesiólogos de las provincias centrales.

Las autoridades señalaron que las intervenciones iniciaron con éxito y continuarán durante el fin de semana como parte de los esfuerzos para reducir la mora quirúrgica y brindar atención oportuna a los pacientes.

Trabajo conjunto entre instituciones

La entidad destacó que la jornada es posible gracias al trabajo coordinado del personal de salud y al respaldo del Ministerio de Salud (MINSA) y el Club de Leones.

Esta colaboración también ha permitido incluir a pacientes no asegurados dentro del programa de atención, ampliando el alcance del beneficio para personas que requieren este procedimiento oftalmológico.

Evalúan nuevas jornadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065924059209068620?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 40 pacientes están siendo beneficiados con una jornada de Cataratón desarrollada este fin de semana en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce.



La @CSSPanama detalla que las cirugías son realizadas por especialistas en oftalmología de Panamá y anestesiólogos de las… pic.twitter.com/RsU0rzlIyb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 13, 2026

La CSS informó que analiza la posibilidad de realizar nuevas jornadas de Cataratón en los próximos meses para atender a pacientes que no pudieron ser intervenidos en esta ocasión.

Según explicó la institución, algunos pacientes requieren estabilizar previamente ciertas condiciones de salud antes de someterse a la cirugía, por lo que serán evaluados para futuras convocatorias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando estrategias que faciliten el acceso a procedimientos especializados y contribuyan a mejorar la salud visual de la población.