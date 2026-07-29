CSS recuerda cómo acceder a la Clínica de Curación de Heridas y Pie Diabético

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Clínica de Curación de Heridas, Úlceras y Pie Diabético, ubicada en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, ofrece atención de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Requisitos para recibir atención según la CSS
La CSS explicó que, para acceder al servicio, los pacientes deben cumplir con el siguiente proceso:
- Presentar una referencia médica, emitida por un hospital, una clínica privada o cualquier unidad ejecutora de la CSS.
- Someterse a una evaluación inicial por parte del personal de salud.
- Esperar la programación de la cita, la cual se asignará de acuerdo con la prioridad médica de cada caso.
- Formalizar el trámite en REGES y seguir las indicaciones que reciba para el día de la consulta.
Atención especializada
La entidad recordó que el objetivo de esta clínica es brindar atención especializada a pacientes con heridas de difícil cicatrización y complicaciones asociadas al pie diabético, favoreciendo un tratamiento oportuno y reduciendo el riesgo de complicaciones.