Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 09:33

CSS recuerda cómo acceder a la Clínica de Curación de Heridas y Pie Diabético

La CSS informó que la Clínica de Curación de Heridas, Úlceras y Pie Diabético de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin atiende de lunes a viernes.

CSS recuerda cómo acceder a la Clínica de Curación de Heridas

CSS recuerda cómo acceder a la Clínica de Curación de Heridas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Clínica de Curación de Heridas, Úlceras y Pie Diabético, ubicada en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, ofrece atención de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este servicio está dirigido a pacientes que requieren evaluación y tratamiento especializado para heridas complejas, úlceras y pie diabético.

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Requisitos para recibir atención según la CSS

La CSS explicó que, para acceder al servicio, los pacientes deben cumplir con el siguiente proceso:

  • Presentar una referencia médica, emitida por un hospital, una clínica privada o cualquier unidad ejecutora de la CSS.
  • Someterse a una evaluación inicial por parte del personal de salud.
  • Esperar la programación de la cita, la cual se asignará de acuerdo con la prioridad médica de cada caso.
  • Formalizar el trámite en REGES y seguir las indicaciones que reciba para el día de la consulta.

Atención especializada

La entidad recordó que el objetivo de esta clínica es brindar atención especializada a pacientes con heridas de difícil cicatrización y complicaciones asociadas al pie diabético, favoreciendo un tratamiento oportuno y reduciendo el riesgo de complicaciones.

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