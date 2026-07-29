CSS recuerda cómo acceder a la Clínica de Curación de Heridas y Pie Diabético

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Clínica de Curación de Heridas, Úlceras y Pie Diabético, ubicada en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, ofrece atención de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este servicio está dirigido a pacientes que requieren evaluación y tratamiento especializado para heridas complejas, úlceras y pie diabético.

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Requisitos para recibir atención según la CSS

#CiudaddePanamá | La Clínica de Curación de Heridas, Úlceras y Pie Diabético de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin brinda atención de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.



Para acceder al servicio:

Presenta tu referencia médica, emitida por un hospital, una clínica… pic.twitter.com/mCY2q5Hwdp — CSSPanama (@CSSPanama) July 29, 2026

La CSS explicó que, para acceder al servicio, los pacientes deben cumplir con el siguiente proceso:

Presentar una referencia médica , emitida por un hospital, una clínica privada o cualquier unidad ejecutora de la CSS.

, emitida por un hospital, una clínica privada o cualquier unidad ejecutora de la CSS. Someterse a una evaluación inicial por parte del personal de salud.

por parte del personal de salud. Esperar la programación de la cita , la cual se asignará de acuerdo con la prioridad médica de cada caso.

, la cual se asignará de acuerdo con la prioridad médica de cada caso. Formalizar el trámite en REGES y seguir las indicaciones que reciba para el día de la consulta.

Atención especializada

La entidad recordó que el objetivo de esta clínica es brindar atención especializada a pacientes con heridas de difícil cicatrización y complicaciones asociadas al pie diabético, favoreciendo un tratamiento oportuno y reduciendo el riesgo de complicaciones.