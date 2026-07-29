PANAMÁ Nacionales -  29 de julio de 2026 - 09:56

Alcaldía de Panamá impulsa jornada de limpieza y reforestación en el río Matasnillo

La convocatoria de la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá reunió a estudiantes, vecinos y autoridades locales.

Alcaldía de Panamá impulsa jornada reforestación en el río Matasnillo.

Alcaldía de Panamá impulsa jornada reforestación en el río Matasnillo.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el Día Mundial de la Naturaleza, la comunidad de Betania vivió una jornada de trabajo comunitario luego de que diversos sectores de la zona, convocados por el programa «Río Vive» de la Alcaldía de Panamá, sumaran esfuerzos para sanear el afluente del río Matasnillo que nace cerca del sector de El Ingenio.

La convocatoria de la Dirección de Gestión Ambiental reunió a estudiantes, vecinos y autoridades locales. En alianza con la organización Salamandra, los participantes realizaron una jornada de limpieza en el área del "Mirador de Tortugas", donde recolectaron más de mil libras de residuos sólidos.

La actividad incluyó la siembra de especies nativas como guayacanes y tecomas, reconocidas por su valor ecológico y ornamental. Con este trabajo dio inicio un programa de reforestación de riberas orientado a prevenir la erosión del suelo, embellecer el entorno y promover el retorno de la fauna silvestre al ecosistema del cuerpo de agua.

Durante la jornada se nombró como «Guardianes del Río» a un grupo de estudiantes de las escuelas participantes, quienes asumieron el compromiso de velar por el cuidado del afluente, promover buenas prácticas ambientales en su entorno y actuar como agentes de cambio en la comunidad.

"Cuando la comunidad, las instituciones educativas y el Gobierno trabajan juntos se puede revertir el daño ambiental. El programa "Río Vive" en Betania es el inicio de un proceso de recuperación que lleva la promesa de un futuro más verde", destacó la subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático, Yarelys Gómez.

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