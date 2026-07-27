Día de los Abuelos: CSS brinda recomendaciones para el bienestar de los adultos mayores

La Caja de Seguro Social (CSS) conmemoró el Día de los Abuelos con una jornada de orientación dirigida a los usuarios de la ULAPS El Tecal, enfocada en promover la salud, el bienestar y el cuidado integral de los adultos mayores.
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CSS resalta la importancia del cuidado de los abuelos
La especialista destacó que los adultos mayores representan un pilar fundamental de la familia y la sociedad, por lo que es necesario reconocer su experiencia, sabiduría y aportes, además de fomentar el respeto, el acompañamiento y el cuidado integral.
Con este tipo de iniciativas, la CSS busca fortalecer la educación en salud y promover una mejor calidad de vida para los adultos mayores y sus familias.