Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 15:50

Día de los Abuelos: CSS brinda recomendaciones para el bienestar de los adultos mayores

La CSS realizó una jornada de orientación en la ULAPS El Tecal para promover la salud, el bienestar y el cuidado integral de los adultos mayores.

Día de los Abuelos
Día de los Abuelos, CSS resalta la importancia de su cuidado. @CSSPanama
María Hernández
Por María Hernández

La Caja de Seguro Social (CSS) conmemoró el Día de los Abuelos con una jornada de orientación dirigida a los usuarios de la ULAPS El Tecal, enfocada en promover la salud, el bienestar y el cuidado integral de los adultos mayores.

Durante la actividad, la directora médica de la instalación, Dra. Lizbeth Sáez, ofreció cápsulas informativas sobre la importancia de mantener hábitos saludables y brindar una atención adecuada a este grupo de la población.

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CSS resalta la importancia del cuidado de los abuelos

La especialista destacó que los adultos mayores representan un pilar fundamental de la familia y la sociedad, por lo que es necesario reconocer su experiencia, sabiduría y aportes, además de fomentar el respeto, el acompañamiento y el cuidado integral.

Con este tipo de iniciativas, la CSS busca fortalecer la educación en salud y promover una mejor calidad de vida para los adultos mayores y sus familias.

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