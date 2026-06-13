SINAPROC mantiene aviso de prevención por oleajes en el Caribe hasta el 16 de junio

Personal de SINAPROC en área costera por aviso de prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por el aumento de oleajes y periodos de olas en las costas del litoral Caribe Occidental, Central y Oriental de Panamá.

La medida estará vigente hasta el próximo 16 de junio, debido a las condiciones marítimas que podrían representar riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que realizan actividades recreativas en el mar.

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Áreas bajo aviso por SINAPROC

De acuerdo con SINAPROC, el aviso abarca las costas del Caribe Occidental, Caribe Central y Caribe Oriental, donde se prevé un incremento en la altura y frecuencia de las olas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065913350278836439?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama mantiene un aviso de prevención hasta el 16 de junio por el aumento de oleajes y periodos de olas en las costas del litoral Caribe Occidental, Central y Oriental. pic.twitter.com/x6i4cojvjx — Telemetro Reporta (@TReporta) June 13, 2026

Recomendaciones a la población

Entre las principales recomendaciones emitidas por SINAPROC se encuentran:

Evitar ingresar al mar cuando existan condiciones adversas.

Extremar las medidas de seguridad en actividades marítimas.

Mantener vigilancia sobre niños y personas que visiten playas y zonas costeras.

Atender las advertencias emitidas por las autoridades locales y los estamentos de emergencia.

Verificar las condiciones meteorológicas antes de zarpar en embarcaciones pequeñas.

SINAPROC indicó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones marítimas y meteorológicas en coordinación con las entidades especializadas.