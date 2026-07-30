Sinaproc levanta la alerta amarilla y desactiva la alerta verde tras mejorar las condiciones del tiempo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, a partir de las 12:00 p.m. de este jueves, quedó sin efecto la alerta amarilla que regía para los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

Asimismo, la entidad anunció que desactivó la alerta verde que permanecía vigente en 17 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe Buglé.

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SINAPROC: Mejoran las condiciones atmosféricas

El @Sinaproc_Panama informa que a partir de las 12:00 p.m. de este jueves se ha dejado sin efecto la Alerta Amarilla que había sido emitida para los distritos de Changuinola y Almirante, y se bajó la Alerta Verde que permanecía vigente en 17 distritos de las provincias de Bocas… pic.twitter.com/gadQ3mRBzr — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

De acuerdo con el Sinaproc, la decisión fue adoptada tras registrarse una mejoría gradual de las condiciones atmosféricas, acompañada por la disminución de las lluvias y una reducción de los riesgos asociados.

Entre las amenazas que mostraron una disminución se encuentran:

Inundaciones.

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Deslizamientos de tierra.

La entidad indicó que el monitoreo de las condiciones climáticas continuará de forma permanente y reiteró a la población la importancia de mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante cualquier cambio en el pronóstico del tiempo.