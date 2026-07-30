Sinaproc levanta la alerta amarilla y desactiva la alerta verde tras mejorar las condiciones del tiempo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, a partir de las 12:00 p.m. de este jueves, quedó sin efecto la alerta amarilla que regía para los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.
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SINAPROC: Mejoran las condiciones atmosféricas
De acuerdo con el Sinaproc, la decisión fue adoptada tras registrarse una mejoría gradual de las condiciones atmosféricas, acompañada por la disminución de las lluvias y una reducción de los riesgos asociados.
Entre las amenazas que mostraron una disminución se encuentran:
- Inundaciones.
- Crecidas repentinas de ríos y quebradas.
- Deslizamientos de tierra.
La entidad indicó que el monitoreo de las condiciones climáticas continuará de forma permanente y reiteró a la población la importancia de mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante cualquier cambio en el pronóstico del tiempo.