Estudiante apuñalado en el IPT de Colón: plantel suspende clases y refuerza medidas

El Instituto Profesional y Técnico de Colón ( IPTC ) suspendió las clases este jueves, luego del hecho de violencia registrado el miércoles, en el que un estudiante resultó herido tras recibir una puñalada en el tórax. El joven permanece hospitalizado en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica.

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Durante la jornada, la dirección administrativa del plantel sostuvo una reunión con el personal docente para abordar lo ocurrido y coordinar las acciones que se implementarán para fortalecer la seguridad dentro del centro educativo.

IPT de Colón suspende clases luego del violento incidente

En un comunicado, las autoridades del IPTC lamentaron el incidente, expresaron su solidaridad con el estudiante herido y su familia, y recordaron que la información relacionada con el caso debe manejarse con la debida confidencialidad, ya que las investigaciones continúan en manos de las autoridades competentes.

Asimismo, el plantel hizo un llamado a reforzar los procedimientos y protocolos de actuación para prevenir este tipo de situaciones y garantizar que el instituto continúe siendo un espacio seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Como parte de las medidas, también se trabajará en un plan de respuesta ante emergencias y hechos de violencia dentro de la comunidad educativa.

Mientras tanto, el estudiante señalado como presunto agresor permanece a órdenes de las autoridades, que continúan con el proceso de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.