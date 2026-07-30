Embajada de Rusia en Panamá niega participar en reclutamiento de panameños para la guerra en Ucrania

La Embajada de Rusia en Panamá se pronunció este jueves sobre las denuncias públicas relacionadas con un presunto reclutamiento de panameños mediante engaños para participar en el conflicto armado con Ucrania.
Contenido relacionado: Panamá pagará el regreso de ciudadanos que quieran salir de la guerra entre Rusia y Ucrania
Embajada rechaza gestionar reclutamientos
La representación diplomática sostuvo que sus funciones se limitan a la representación política, económica y cultural de Rusia en Panamá y aseguró que no le corresponde gestionar ofertas de reclutamiento militar.
Asimismo, indicó que recibe con frecuencia llamadas y mensajes de personas interesadas en incorporarse como voluntarios al Ejército ruso, pero afirmó que en todos los casos rechaza esas solicitudes y advierte sobre los riesgos que implica un conflicto armado.
Se pronuncia sobre la legislación vigente
La misión diplomática también manifestó que, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente, ni en Rusia ni en Panamá existen prohibiciones legales que impidan que un ciudadano panameño, por decisión propia y a título personal, solicite incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas.
Las investigaciones sobre las denuncias continúan bajo la coordinación de las autoridades panameñas.