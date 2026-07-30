Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 12:02

Embajada de Rusia en Panamá niega participar en reclutamiento de panameños para la guerra en Ucrania

La Embajada de Rusia en Panamá aseguró que no participa en el reclutamiento de voluntarios para la guerra en Ucrania y respalda la investigación del MP.

Embajada de Rusia: Konstantin Gavrilov

Embajada de Rusia: Konstantin Gavrilov, embajador en Panamá envía réplica

@EmbRusPan

La Embajada de Rusia en Panamá se pronunció este jueves sobre las denuncias públicas relacionadas con un presunto reclutamiento de panameños mediante engaños para participar en el conflicto armado con Ucrania.

A través de un comunicado, la misión diplomática afirmó que "Rusia no apoya ni requiere los métodos tramposos de alistamiento de voluntarios" y expresó su respaldo a la investigación iniciada por el Ministerio Público de Panamá para esclarecer las denuncias.

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Embajada rechaza gestionar reclutamientos

La representación diplomática sostuvo que sus funciones se limitan a la representación política, económica y cultural de Rusia en Panamá y aseguró que no le corresponde gestionar ofertas de reclutamiento militar.

Asimismo, indicó que recibe con frecuencia llamadas y mensajes de personas interesadas en incorporarse como voluntarios al Ejército ruso, pero afirmó que en todos los casos rechaza esas solicitudes y advierte sobre los riesgos que implica un conflicto armado.

"En cada caso, la respuesta es clara: rechazamos de plano tales solicitudes y advertimos a sus autores sobre los riesgos inherentes al conflicto armado", señaló la embajada. "En cada caso, la respuesta es clara: rechazamos de plano tales solicitudes y advertimos a sus autores sobre los riesgos inherentes al conflicto armado", señaló la embajada.

Se pronuncia sobre la legislación vigente

La misión diplomática también manifestó que, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente, ni en Rusia ni en Panamá existen prohibiciones legales que impidan que un ciudadano panameño, por decisión propia y a título personal, solicite incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas.

Las investigaciones sobre las denuncias continúan bajo la coordinación de las autoridades panameñas.

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