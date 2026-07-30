Día Internacional de la Amistad: el valor de los lazos que elegimos

Este 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad , una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011 con el propósito de promover la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos y las diferentes culturas.

La iniciativa busca reconocer que la amistad entre personas, comunidades y países puede contribuir a construir sociedades más inclusivas, respetuosas y comprometidas con la convivencia pacífica.

Desde 2011, cada 30 de julio de celebra el Día Internacional de la Amistad. duy-pham-unsplash

La amistad refuerza lazos

Además de resaltar la importancia de fortalecer los lazos entre naciones, esta conmemoración pone en valor esas relaciones que nacen por elección y que, con el paso del tiempo, se convierten en una fuente de apoyo, confianza y compañía.

La amistad representa una de las principales redes de apoyo emocional del ser humano. Desde sus orígenes, las personas han construido vínculos que les permiten compartir experiencias, superar momentos difíciles y celebrar los logros de la vida en comunidad.