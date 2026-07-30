Día Internacional de la Amistad: el valor de los lazos que elegimos

Este 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011 con el propósito de promover la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos y las diferentes culturas.
La amistad refuerza lazos
Además de resaltar la importancia de fortalecer los lazos entre naciones, esta conmemoración pone en valor esas relaciones que nacen por elección y que, con el paso del tiempo, se convierten en una fuente de apoyo, confianza y compañía.
La amistad representa una de las principales redes de apoyo emocional del ser humano. Desde sus orígenes, las personas han construido vínculos que les permiten compartir experiencias, superar momentos difíciles y celebrar los logros de la vida en comunidad.