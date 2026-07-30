Día internacional de la amistad Entretenimiento -  30 de julio de 2026 - 11:58

Día Internacional de la Amistad: el valor de los lazos que elegimos

Cada 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Amistad, una fecha promovida por la ONU para fortalecer la paz, y la solidaridad.

Día Internacional de la Amistad. 

Día Internacional de la Amistad. 

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María Hernández
Por María Hernández

Este 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011 con el propósito de promover la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos y las diferentes culturas.

La iniciativa busca reconocer que la amistad entre personas, comunidades y países puede contribuir a construir sociedades más inclusivas, respetuosas y comprometidas con la convivencia pacífica.

Desde 2011, cada 30 de julio de celebra el Día Internacional de la Amistad.

Desde 2011, cada 30 de julio de celebra el Día Internacional de la Amistad.

La amistad refuerza lazos

Además de resaltar la importancia de fortalecer los lazos entre naciones, esta conmemoración pone en valor esas relaciones que nacen por elección y que, con el paso del tiempo, se convierten en una fuente de apoyo, confianza y compañía.

La amistad representa una de las principales redes de apoyo emocional del ser humano. Desde sus orígenes, las personas han construido vínculos que les permiten compartir experiencias, superar momentos difíciles y celebrar los logros de la vida en comunidad.

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