ATTT remolca 10 vehículos durante operativos de inspección en Panamá Norte

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que realizó operativos de inspección y fiscalización en distintos sectores de Panamá Norte, donde ordenó la remoción de 10 vehículos por diversas irregularidades.

Las acciones se desarrollaron en La Cabima, El Chungal y Caimitillo, como parte de los operativos para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y las condiciones de seguridad de los vehículos.

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ATTT: Detectan irregularidades en los vehículos

Inspectores de la @ATTTPanama realizaron operativos de inspección y fiscalización en varios puntos de Panamá Norte, como La Cabima, El Chungal y Caimitillo.



En estas acciones se ordenó que 10 vehículos fueran removidos en grúa tras detectarse irregularidades como falta de equipo… pic.twitter.com/a0P6M6zM7R — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

De acuerdo con la ATTT, las unidades fueron removidas en grúa tras detectarse incumplimientos como:

Falta de equipo de seguridad.

Luces en condiciones no adecuadas.

Desacatos o sanciones pendientes.

La entidad indicó que estas inspecciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras cumplan con los requisitos establecidos.

Llamado a los conductores

La ATTT recordó a los conductores la importancia de mantener al día la documentación del vehículo y la licencia de conducir, además de verificar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad para evitar sanciones durante los operativos.