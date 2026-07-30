Panamá Norte Nacionales -  30 de julio de 2026 - 11:01

ATTT remolca 10 vehículos durante operativos de inspección en Panamá Norte

La ATTT realizó operativos en La Cabima, El Chungal y Caimitillo, para remover vehículos con faltas de equipo de seguridad y desacatos pendientes.

ATTT: Detectan irregularidades en los vehículos

ATTT: Detectan irregularidades en los vehículos

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que realizó operativos de inspección y fiscalización en distintos sectores de Panamá Norte, donde ordenó la remoción de 10 vehículos por diversas irregularidades.

Las acciones se desarrollaron en La Cabima, El Chungal y Caimitillo, como parte de los operativos para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y las condiciones de seguridad de los vehículos.

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ATTT: Detectan irregularidades en los vehículos

De acuerdo con la ATTT, las unidades fueron removidas en grúa tras detectarse incumplimientos como:

  • Falta de equipo de seguridad.
  • Luces en condiciones no adecuadas.
  • Desacatos o sanciones pendientes.

La entidad indicó que estas inspecciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras cumplan con los requisitos establecidos.

Llamado a los conductores

La ATTT recordó a los conductores la importancia de mantener al día la documentación del vehículo y la licencia de conducir, además de verificar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad para evitar sanciones durante los operativos.

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