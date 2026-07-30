ATTT remolca 10 vehículos durante operativos de inspección en Panamá Norte

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que realizó operativos de inspección y fiscalización en distintos sectores de Panamá Norte, donde ordenó la remoción de 10 vehículos por diversas irregularidades.
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ATTT: Detectan irregularidades en los vehículos
De acuerdo con la ATTT, las unidades fueron removidas en grúa tras detectarse incumplimientos como:
- Falta de equipo de seguridad.
- Luces en condiciones no adecuadas.
- Desacatos o sanciones pendientes.
La entidad indicó que estas inspecciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras cumplan con los requisitos establecidos.
Llamado a los conductores
La ATTT recordó a los conductores la importancia de mantener al día la documentación del vehículo y la licencia de conducir, además de verificar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad para evitar sanciones durante los operativos.