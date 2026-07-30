Minsa activa vigilancia epidemiológica tras confirmar caso de meningitis en escuela de Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la Región de Salud de Veraguas, el diagnóstico fue confirmado el 29 de julio. El paciente permanece hospitalizado, recibe el tratamiento correspondiente y presenta una evolución clínica estable.

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Activan protocolos epidemiológicos

El director regional de Salud de Veraguas, Xavier A. Torres Domínguez, informó que, tras confirmarse el caso, el Minsa activó de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica y respuesta sanitaria en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS).

El @MINSAPma informa que se ha procedido a activar los protocolos de vigilancia epidemiológica, tras confirmar un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en la provincia de Veraguas.



Detalla que la… pic.twitter.com/2PH9vN7rIP — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

Como parte de las acciones, los equipos de Epidemiología identificaron y dieron seguimiento a los contactos estrechos del estudiante, aplicando las medidas preventivas establecidas para reducir el riesgo de transmisión y proteger a la comunidad educativa.

Autoridades llaman a reconocer los síntomas

Las autoridades sanitarias recordaron que la meningitis por Haemophilus influenzae es una enfermedad bacteriana que requiere atención médica oportuna.

Entre los síntomas que deben motivar una consulta inmediata se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Rigidez en el cuello.

Vómitos.

Somnolencia.

Alteración del estado de conciencia.

Vacunación, la principal medida de prevención

El Minsa reiteró que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir esta enfermedad e instó a los padres y acudientes a verificar que los niños tengan completo su esquema de inmunización, de acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La entidad informó que mantendrá la vigilancia epidemiológica del caso y continuará con las acciones de investigación, monitoreo y control.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener la calma, informarse únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud.