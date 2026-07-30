Día Mundial contra la Trata de Personas: ministerio público realiza cadena humana

En conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, este 30 de julio, funcionarios del Ministerio Público participaron en una cadena humana como parte de las actividades de sensibilización para prevenir este delito y respaldar a las víctimas.

La iniciativa buscó crear conciencia sobre la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para combatir la trata de personas, identificar a los responsables y garantizar que enfrenten la justicia.

Cadena humana busca crear conciencia sobre la trata de personas

Durante la jornada, también se hizo un llamado a brindar apoyo y protección a las víctimas, promoviendo un entorno de confianza para que puedan denunciar sin temor y acceder a la asistencia que requieren.

El Ministerio Público reiteró que la trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos y destacó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y persecución de este delito, así como de fomentar una cultura de denuncia para proteger a las personas más vulnerables.