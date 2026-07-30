Veraguas Nacionales -  30 de julio de 2026 - 15:45

IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el viernes 31 de julio

El IFARHU continua con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch en la provincia de Veraguas.

IFARHU realiza pago del PASE-U en Veraguas.

IFARHU realiza pago del PASE-U en Veraguas.

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continua, este viernes 31 de julio, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

La jornada se desarrollará en los distritos de San Francisco, Cañazas y Calobre, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el viernes 31 de julio

Distrito de San Francisco - Centro de pago: C.E.B.G. Pedro Arrocha Graell

  • San Francisco, Los Hatillos, Corral Falso, San José, Remance y San Juan.

Distrito de Cañazas - Centro de pago: Gimnasio de Cañazas

  • Cerro Plata, San José, Las Cruces, El Aromillo, El Picador, Cañazas y Los Valles.

Distrito de Calobre - Centro de pago: COL. SEC. Agroforestal Calobre

  • Calobre, La Raya de Calobre, San José, La Laguna, El Potrero, Barnizal, Las Guias, La Yeguada y Chitra.

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el jueves 30 de julio

Largas filas en Santiago en la entrega de tarjetas del Ifarhu

Pago del PASE-U 2026 por tarjeta: guía para descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros

Recomendadas

Más Noticias