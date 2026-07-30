IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el viernes 31 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continua, este viernes 31 de julio, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

La jornada se desarrollará en los distritos de San Francisco, Cañazas y Calobre, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el viernes 31 de julio

Distrito de San Francisco - Centro de pago: C.E.B.G. Pedro Arrocha Graell

San Francisco, Los Hatillos, Corral Falso, San José, Remance y San Juan.

Distrito de Cañazas - Centro de pago: Gimnasio de Cañazas

Cerro Plata, San José, Las Cruces, El Aromillo, El Picador, Cañazas y Los Valles.

Distrito de Calobre - Centro de pago: COL. SEC. Agroforestal Calobre

Calobre, La Raya de Calobre, San José, La Laguna, El Potrero, Barnizal, Las Guias, La Yeguada y Chitra.

Desde el 28 de julio, inicia en Veraguas la entrega de tarjetas del PASE-U y la validación de Punch by Caja de Ahorros.



Acude con tu cédula vigente y consulta el calendario en las redes oficiales del IFARHU. pic.twitter.com/wmenazvl8E — IFARHU (@IFARHU) July 23, 2026

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.