Cierre de vía en San Miguelito por desfile: lugar y hora

La Alcaldía de San Miguelito informó que, con motivo de la celebración del 56.° aniversario del distrito, se registrará un cierre vial debido a la realización del desfile conmemorativo.

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Vía afectada: Vía Circunvalación, hasta la estación de combustible Delta Paraíso.

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

Horario: Cierre parcial desde las 12:00 m. y hasta las 11:00 p. m.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas durante el horario indicado, así como seguir las instrucciones del personal de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).