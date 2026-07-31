San Miguelito Nacionales -  31 de julio de 2026 - 17:07

Cierre de vía en San Miguelito por desfile: lugar y hora

La Alcaldía de San Miguelito informó sobre el cierre de vía este sábado debido a la celebración de la fundación del distrito.

Cierre de vía en San Miguelito por desfile.

Cierre de vía en San Miguelito por desfile.

Alcaldía de San Miguelito
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito informó que, con motivo de la celebración del 56.° aniversario del distrito, se registrará un cierre vial debido a la realización del desfile conmemorativo.

Detalles del cierre vial por desfile:

  • Vía afectada: Vía Circunvalación, hasta la estación de combustible Delta Paraíso.

  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

  • Horario: Cierre parcial desde las 12:00 m. y hasta las 11:00 p. m.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas durante el horario indicado, así como seguir las instrucciones del personal de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

En esta nota:
Seguir leyendo

Asesinan a un hombre en El Poderoso, San Miguelito

Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter

MIDA capacita a empresas de control de plagas sobre manejo seguro de agroquímicos

Recomendadas

Más Noticias